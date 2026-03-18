Steve Kerr lorgar llegar a 600 victorias en la NBA

Steve Kerr ha hecho historia dentro de la NBA, el entrenador de los Golden State Warriors ha logrado conseguir 600 victorias en la mejor liga de baloncesto del mundo. La marca fue alcanzada luego de una racha de cinco derrotas de forma consecutiva.

Sin embargo, su victoria ante el cuadro de los Washington Wizards con un marcador de 125-117, fue el resultado que le llevó a alcanzar la cifra de 600 victorias en la NBA, tras el triunfo Steve Kerr comentó lo siguiente: "No fue un gran partido de baloncesto. Pero necesitábamos la victoria y fuimos lo suficientemente buenos para conseguirla".

Los playoffs de la NBA

Steve Kerr logró su victoria 600 en la NBA

Steve Kerr se suma a la privilegiada lista de entrenadores que ha logrado llegar a las 600 victorias en el menor tiempo posible, pues lo hizo en su partido 943 de la temporada regular.

Con esta marca, se ha colocado en la posición número cuatro como el entrenador que más rápido ha logrado llegar a la marca de las 600 victorias, arriba de la marca de Steve Kerr, solamente se encuentran leyendas como lo son Phil Jackson, Pat Riley y Gregg Popovich.

El estratega, aseguró que suena surrealista escuchar su nombre dentro de ese selecto grupo, afirmando que lo une a esos entrenadores es el talento, con sus palabras demuestra la importancia de poder tener jugadores con mucho talento.

No se puede ganar en esta liga sin grandes jugadores, y desde el día que asumí este cargo tuve la suerte de contar con un talento increíble

Por si eso no fuera suficiente, Steve Kerr también logró llegar a las 601 victorias como jugador, por lo que sus números son casi únicos en la NBA, ya que sólo son igualados por Don Nelson.

