Baltimore respira: Lamar Jackson estará en el juego clave ante Steelers

En la Semana 18, las dudas médicas ya no se sienten como un reporte de rutina: se sienten como una sentencia táctica. Un quarterback sano cambia el libro de jugadas, el ritmo del partido y hasta el ánimo del vestidor. Y cuando el rival es Pittsburgh, cualquier detalle toma otra dimensión.

Lamar Jackson estará listo para enfrentar a Pittsburgh

Lamar Jackson quiere jugar contra los Steelers y se declaró “al cien por cien” para el choque del domingo por la noche en Pittsburgh, en un duelo directo por el título de la AFC Norte. Jackson regresó al campo de práctica el miércoles y tuvo participación completa, señal clave después de perderse el juego anterior por un problema en la espalda ante los Green Bay Packers.

El regreso del mariscal cambia el escenario inmediato para Baltimore. El equipo llega al cierre con la necesidad de un resultado fuerte para asegurar su lugar en postemporada: una victoria este fin de semana lo mete a playoffs, y hacerlo ante un rival divisional le da un valor doble por el peso del desempate y el simbolismo del cierre.

Jackson también abordó el ruido alrededor de su disposición física. En medio de especulaciones, fue directo: negó haber “dejado” al equipo y remarcó que su intención siempre fue estar disponible cuando el cuerpo lo permitiera. Además, dejó claro que se siente cómodo con el entorno y con su relación con John Harbaugh, en una semana donde cada declaración se interpreta como pista del domingo.

Ahora, el foco se mueve al terreno: un juego nocturno, un rival directo, y un cierre de temporada que no admite medias tintas. Con Lamar en camino, Baltimore recupera su identidad. Y contra Steelers, eso suele ser la diferencia entre sobrevivir… o despedirse.

