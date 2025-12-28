Los Steelers tropiezan en Cleveland y su pase a playoffs se define ante los Ravens

La Semana 17 suele ser el punto en el que la NFL deja de hablar de “proyecciones” y empieza a exigir hechos. En la AFC Norte, esa lógica se siente todavía más: cada posesión pesa como si fuera enero, y cualquier tropiezo cambia la conversación de “control” a “urgencia” en cuestión de minutos.

Te puede interesar: Mike Tomlin extiende su marca histórica y mantiene a Steelers en la cima

El resultado de Steelers vs Browns

Los Steelers cayeron 13-6 ante los Browns en Cleveland, un resultado que mueve el tablero divisional y deja a Pittsburgh con marca de 9-7. Cleveland, por su parte, subió a 4-12 tras un juego cerrado, de pocos puntos y con el tipo de tensión que suele aparecer cuando un equipo intenta asegurar su destino y el otro busca arruinarle la tarde.

Con ese marcador, el cierre adquiere un guion muy concreto ya que el pase a playoffs se perfila para definirse la siguiente semana en el Steelers vs Ravens, con Pittsburgh como local. La diferencia de récord también pone el contexto: Steelers 9-7 frente a Ravens 8-8, una distancia mínima que convierte la última jornada en una final anticipada, especialmente porque se trata de un duelo directo dentro de la división.

Baltimore, además, llega con vida tras su propia respuesta en la Semana 17. Los Ravens vencieron 41-24 a Green Bay, con una actuación dominante que mantuvo su marca en 8-8 y les permitió seguir en la pelea en el momento más delicado del año.

El escenario, entonces, queda cargado de presión y narrativa ya que Steelers tendrá la ventaja de cerrar en casa, pero también cargará con el peso de haber dejado una ventana abierta en Cleveland. Para los Ravens, el mensaje es el contrario porque llegan al cierre con posibilidades reales y con la motivación extra de que un triunfo en Pittsburgh puede cambiarlo todo.

En la AFC Norte, nada se regala y nadie pide permiso. Y ahora, con Pittsburgh obligado a responder y Baltimore listo para el “todo o nada”, el cierre de temporada promete un partido con sabor a playoffs antes de que oficialmente empiecen.

🔴 EN VIVO: ¿Podrá Aaron Rodgers ganar en playoffs? | Ritual El Podcast | Presentado por Quaker State

Te puede interesar: Buffalo Bills vs Philadelphia Eagles: Ver resultado EN VIVO y GRATIS el partido de la fecha 17 de la temporada 2025-26 de la NFL