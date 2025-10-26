El incendiario mensaje de Lamine Yamal previo al Clásico que incomoda al Real Madrid

Previo al Clásico español entre Real Madrid y Barcelona, el joven astro Lamine Yamal encendió de nuevo las redes sociales con una serie de publicaciones que han calentado a la afición merengue y generado reacciones.

El jugador que sale del barrio, no compite por fama: Lamine Yamal

Todo inició con un video publicado en sus historias de Instagram, donde Yamal narra una reflexión sobre el origen humilde de muchos futbolistas como él. “El jugador que sale del barrio, no compite por fama. Compite por futuro… La verdadera presión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer”, se escucha en el video, que finaliza con una contundente frase: “El miedo lo dejé en Mataró hace tiempo”, en referencia a su ciudad donde nació.

Yamal, de 18 años, no se detuvo ahí. También compartió una imagen suya en uno de los últimos Clásicos, celebrando un gol en el Santiago Bernabéu mientras hinchas madridistas lo increpan desde la grada. La foto, cargada de simbolismo, fue interpretada como un desafío directo al equipo y seguidores madridistas.

En anteriores días, Lamine ya había encendido el ambiente al participar en una charla con el streamer Ibai Llanos, donde comparó al Real Madrid con el equipo Porcinos FC . “Sí, roban, se quejan, hacen cosas…”, soltó sin titubeos, desatando una ola de críticas y reacciones tanto en redes como en medios deportivos.

Estas publicaciones han generado malestar en el vestuario blanco, donde algunos jugadores consideran que el jugador blaugrana ha cruzado la línea del respeto profesional. Mientras tanto, en Barcelona, figuras como Toni Freixa han salido en defensa del jugador, asegurando que “los tiene bailando”.

