De no creer: Lamine Yamal entró a un ranking y lo comparte con Messi y Cristiano Ronaldo

Alejándose del jugador que compró el Real Madrid para compararlo con él, Lamine Yamal ahora supera a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en un prestigioso ranking del futbol mundial, ubicándose varios escalones por encima del astro argentino y del crack portugués. Resulta que el español es el jugador más caro de la historia de este deporte.

De acuerdo a un reciente informe realizado por Transfermarkt, Lamine Yamal es el jugador más caro de la historia del futbol gracias a los 200 millones de euros con los que fue tasado en este 2025, cuando tenía 17 años. Está por encima de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi (quienes hablaron sobre el Mundial y generaron debate).

¿Cuál fue el precio máximo de Lionel Messi en su carrera?

Leo Messi supo costar 180 millones de euros en el 2017, cuando tenía 31 años y aún jugaba en el Barcelona. Está claro que ese no fue su prime, pero su mejor momento coincidió con una época de la historia donde los futbolistas tenían precios más bajos.

¿Cuál fue el precio máximo de Cristiano Ronaldo en su carrera?

CR7 está en el puesto 30 de la lista debido a que su valor más alto (120 millones de euros) se dio en 2014, cuando todavía era futbolista del Real Madrid. Está claro que esto se trata únicamente de una visión de la plataforma Transfermarkt, no de precios que efectivamente hayan pagado los distintos equipos por estos jugadores.

Con Lamine Yamal Nº1: Los 20 jugadores más valiosos de la historia del futbol

Lamine Yamal (España, Barcelona, 17 años en 2025): 200 millones de euros Kylian Mbappé (Francia, PSG, 19 años en 2018): 200 millones de euros Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid, 24 años en 2024): 200 millones de euros Erling Haaland (Noruega, Manchester City, 24 años en 2024): 180 millones de euros Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid, 20 años en 2023): 180 millones de euros Neymar (Brasil, PSG, 25 años en 2018): 180 millones de euros Lionel Messi (Argentina, Barcelona, 31 años en 2017): 180 millones de euros

Raheem Sterling (Inglaterra, Manchester City, 24 años en 2019): 160 millones de euros Bukayo Saka (Inglaterra, Arsenal, 23 años en 2024): 150 millones de euros Phil Foden (Inglaterra, Manchester City, 24 años en 2024): 150 millones de euros Harry Kane (Inglaterra, Tottenham, 28 años en 2021): 150 millones de euros Mohamed Salah (Egipto, Liverpool, 29 años en 2021): 150 millones de euros Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City, 28 años en 2019): 150 millones de euros Philippe Coutinho (Brasil, Barcelona, 26 años en 2018): 150 millones de euros Eden Hazard (Bélgica, Chelsea, 28 años en 2019): 150 millones de euros Antoine Griezmann (Francia, Atlético de Madrid, 27 años en 2018): 150 millones de euros Sadio Mané (Senegal, Liverpool, 27 años en 2019): 150 millones de euros Jamal Musiala (Alemania, Bayern Múnich, 21 años en 2024): 140 millones de euros Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen, 21 años en 2024): 140 millones de euros Pedri (España, Barcelona, 22 años en 2024): 140 millones de euros