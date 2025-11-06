Mientras a Cristiano Ronaldo no le interesa: Lionel Messi dijo algo sobre el Mundial que hizo llorar a todos.

Cristiano Ronaldo dijo que el Mundial (que tiene fecha y TV de Sorteo) son 7 partidos que no definen quién es el mejor de la historia. Esa frase, claro, sorprendió al mundo del futbol, teniendo en cuenta que la cita máxima de este deporte es el gran anhelo de cualquier niño que sueña con llegar a Primera División. Sin embargo, Lionel Messi sí enalteció la competencia e hizo llorar a todos.

Mientras que el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y Leo Messi habló sobre su presencia , ahora el propio ‘10’ argentino dejó algunas frases que no dejan de conmover y de emocionar tanto a los nacidos en la Argentina como a quienes son fanáticos del rosarino. Es que hizo llorar a todos cuando dijo que ganar el Mundial fue como el nacimiento de sus hijos.

Messi-Ronaldo

Lo que dijo Lionel Messi sobre el Mundial que hizo llorar a todos

“Salvando las distancias y sin querer comparar… Cuando gané la Copa del Mundo, a nivel profesional, tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos. Es una sensación que, el que tuvo la suerte de vivirlo lo sabe, es difícil de explicar, tan especial y tan grande que cualquier cosa que diga queda corto”, dijo Leo Messi en American Business Forum.

¿Cuántos hijos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene tres hijos: Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (7). Además, en una entrevista con el humorista argentino Migue Granados había contado que, junto a Antonela Roccuzzo, estaban pensando en la posibilidad de tener una hija mujer, una niña. Por el momento no hubo nueva información al respecto.

“Cuando gané la Copa del Mundo tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos”



Leo Messi dijo que el sentimiento de ganar el Mundial “es difícil de explicar” porque es “especial y grande” y agregó: “Todo lo que se diga queda corto”. pic.twitter.com/X5aBLcjtxl — Corta (@somoscorta) November 5, 2025

Lo que había dicho Cristiano Ronaldo sobre el Mundial

“¿Es un sueño ganar el Mundial? No, no es un sueño. ¿Debería definirme como jugador? ¡No! ¿Para definir qué? ¿Para definir si soy uno de los mejores de la historia se necesita ganar una competencia de 6 o 7 partidos? ¿Eso es justo?”, expresó CR7 en Piers Morgan Uncensored.

El astro portugués, por ahora, alcanzó las semifinales del Mundial 2006 y desde entonces no pudo pasar de cuartos de final en los siguientes torneos. Además, no marcó goles en rondas de eliminación directa de Copa del Mundo. No obstante, ayudó a la selección de Portugal a ganar una vez la Euro y dos veces la UEFA Nations League.

