Mientras Edson Álvarez gana 120 millones: el inmenso salario de Jhon Durán en Fenerbahce

Con su llegada al Fenerbahçe, el salario del delantero colombiano Jhon Jáder Durán ha vuelto a poner en el centro del debate el poder económico del club turco y por qué paga esos sueldos, sobre todo si se compara con el mexicano que juega allí: Edson Álvarez. El ex América (que tiene un plan para sus lesionados) también forma parte del plantel, pero gana mucho menos.

Por encima de Edson Álvarez (que fue brutalmente golpeado en un partido) , Durán se ubica como el jugador mejor pagado del Fenerbahçe y uno de los latinoamericanos con mejores ingresos fuera de las grandes ligas. Según datos de Capology, el colombiano de 21 años gana 18,750,000 euros brutos por temporada. En moneda local, eso sería cerca de 400 millones de pesos mexicanos.

Foto: @fenerbahce Edson Álvarez, titular en el triunfo del Fenerbahce

El salario de Edson Álvarez es mucho más bajo que el de Jhon Durán

Mientras tanto, Álvarez, de 28 años y pivote del equipo, percibe 5,630,000 euros brutos anuales, según la misma fuente. Convertido al tipo de cambio de 1 euro = 21.35 pesos mexicanos, la cuenta dice que Edson cobra 120 millones de pesos mexicanos al año, mientras Durán alcanza la cifra cercana a 400 millones de pesos anuales.

El salario de Edson Álvarez se puede pagar: el de Jhon Durán es un problema

Este abismo salarial dentro del mismo club evidencia el valor que Fenerbahçe asignó a Durán como apuesta ofensiva tras traerlo a préstamo desde el Al Nassr, relegando salarios de otras posiciones, como la del mediocampista mexicano. Pero hoy en día eso es un problema. “Es un salario difícil de sostener incluso para un club grande del país”, señaló el portal Fanatik.

La prensa de Turquía reporta que Jhon Jader Durán podría regresar al Al Nassr en diciembre debido al alto salario que tiene en ceros árabes: el colombiano viene atravesando problemas físicos.



Esto es un problema porque el contrato del mexicano expira en junio de 2026, lo cual coincide con la situación del colombiano; pero todo indica que Durán puede irse antes porque su salario de 400 millones de pesos les está resultando casi imposible de pagar.

¿Cuánto valen Jhon Durán y Edson Álvarez, futbolistas latinos del Fenerbahçe?

Por ahora, Durán cuenta con un valor de mercado estimado en 35 millones de euros, según Transfermarkt. Por su parte, Álvarez está cifrado en aproximadamente 28 millones de euros. Aunque ambos podrían ser piezas importantes para el equipo estando en un buen nivel, por ahora el mexicano ha sido más importante que el colombiano a pesar de ganar menos.

