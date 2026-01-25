las-claves-para-el-regreso-de-la-liga-bbva-mx-a-la-copa-libertadores

El máximo torneo de clubes de Sudamérica, que durante años contó con la presencia de equipos mexicanos, podría volver a recibir a la Liga BBVA MX en un escenario impulsado por cambios estratégicos en el futbol del continente. Todo parece depender de aspectos asociados a Messi y la MLS.

¡RIFLAZO de Canelo Angulo! Se estrella en el larguero | Tigres vs Toluca | J3 | CL 2026

En este 2026 se cumplen 10 años desde la última participación de clubes mexicanos en la Libertadores. El crecimiento comercial y deportivo de la MLS, sumado a la figura de Lionel Messi como principal embajador del balompié norteamericano, ha reabierto el diálogo entre confederaciones y colocado nuevamente a la Liga BBVA MX en el radar de la Conmebol.

Messi, la MLS y la oportunidad de la Liga BBVA MX de volver a la Copa Libertadores

El punto de partida para este posible regreso pasa por la MLS y por Inter Miami llegaría desde Jorge Mas, propietario del club donde milita Lionel Messi. Este hombre confirmó que ya sostuvo conversaciones con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, para explorar la incorporación de equipos de la MLS a la Copa Libertadores .

En ese escenario, la Liga BBVA MX aparecería como una beneficiada directa. La propuesta gira en torno a otorgar un lugar en el torneo a los campeones de la MLS y de la liga de México, bajo el argumento de elevar el nivel competitivo y el atractivo global de la Copa Libertadores.

La presencia de Messi no solo aporta jerarquía deportiva, sino también un enorme peso mediático y comercial. Este es un factor clave para que Conmebol vea con buenos ojos la integración de clubes de la Concacaf.

¿Cuáles son los desafíos y condiciones de la Liga BBVA MX para volver a la Copa Libertadores?

El regreso de la Liga BBVA MX a la Copa Libertadores no está garantizado y enfrenta varios obstáculos. Históricamente, este tema ha estado más ligado a la política deportiva que al rendimiento en la cancha.

Para que el proyecto avance, será indispensable que Concacaf y Conmebol logren acuerdos formales que permitan la participación de clubes de ambas confederaciones. Entre los puntos clave a resolver se encuentran los ajustes en los calendarios, los acuerdos económicos y la repartición de premios.

La inclusión de equipos de la MLS y la Liga BBVA MX también haría del torneo una competencia más atractiva, con mayor diversidad de estilos de juego. Cabe recordar que los clubes mexicanos participaron por última vez en la Copa Libertadores en 2016, antes de salir por desacuerdos logísticos y financieros.