Una propuesta INESPERADA: dueño del Inter Miami QUIERE a la Liga MX en la Copa Libertadores

La posibilidad parecía una fantasía reservada para charlas de café, pero en estos momentos ya se discute en oficinas y pasillos de poder. Lionel Messi, la Liga MX y la Copa Libertadores podrían coincidir en un mismo escenario totalmente diferente a la Leagues Cup, gracias a una idea que ha vuelto a encender la ilusión del aficionado latino en Estados Unidos tras las recientes declaraciones de Jorge Mas, uno de los propietarios del Inter Miami.

El directivo reconoció públicamente que ya existen conversaciones con la Conmebol, incluyendo contactos directos con su presidente Alejandro Domínguez, para explorar la participación del club de la MLS en la Copa Libertadores, abriendo de paso la puerta a un eventual regreso de los equipos mexicanos al torneo sudamericano.

“Hay precedentes”, recordó Mas, en alusión a las históricas participaciones de clubes de la Liga MX en la Copa Libertadores, un torneo que durante años elevó el nivel competitivo del fútbol mexicano y dejó noches inolvidables para la afición que también seguía el torneo sudamericano desde los Estados Unidos.

¿Puede Lionel Messi jugar la Copa Libertadores con Inter Miami?

Desde lo deportivo, la idea resulta tan seductora como explosiva. Messi en la Copa Libertadores significaría ver al campeón del mundo enfrentando a gigantes como Boca Juniors, River Plate o Flamengo en estadios míticos del continente. Para la MLS, sería un salto de prestigio inmediato.

Jorge Mas incluso fue más allá al plantear un posible criterio de clasificación: que los campeones de la MLS y la Liga MX obtengan un cupo directo al torneo. Bajo ese escenario, el Inter Miami, actual campeón de la MLS, tendría argumentos deportivos para competir.

Sin embargo, el camino no es sencillo. La decisión no depende solo de Conmebol. Concacaf, FIFA y los compromisos comerciales de ambas ligas juegan un papel determinante en una ecuación cargada de intereses políticos y económicos.

ES NUESTRA!! 2025 MLS CUP CHAMPIONSSSS 🏆#CAMPEONES pic.twitter.com/YM121V6ksO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025

¿Regresará la Liga MX a la Copa Libertadores en un nuevo formato?

El regreso de la Liga MX a la Copa Libertadores es un viejo anhelo que ha ganado fuerza con los rumores de un nuevo formato continental, similar al de la UEFA Champions League. Medios en el sur del continente aseguran que este cambio podría implementarse a partir de 2027, una vez que finalicen los contratos televisivos actuales.

No obstante, fuentes cercanas al fútbol mexicano advierten que el regreso luce complicado. Los calendarios saturados, los torneos de Concacaf y la postura cautelosa de FIFA han sido obstáculos constantes. Aun así, la presión del mercado y el atractivo comercial de clubes mexicanos y de Messi podrían inclinar la balanza.

Para el público latino en Estados Unidos, la idea lo tiene todo: identidad, nostalgia y espectáculo. Ver a Messi, a la Liga MX y a la MLS en la Copa Libertadores no solo cambiaría el mapa del futbol continental, también redefiniría su futuro.