CONFIRMADO: Las Selecciones calificadas a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026
Concluyó la fase de grupos del Mundial 2026 y ya sabemos quiénes son los equipos calificados a la siguiente ronda
Terminó oficialmente la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y 32 equipos continuarán su camino rumbo a la Final de la justa mundialista, mientras que 16 conjuntos tendrán que hacer las maletas y volver a casa para prepararse para la siguiente justa mundialista.
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Las 32 selecciones que califican a los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Este sábado 27 de junio se disputó la ultima jornada de la Fase de Grupos en donde se definieron los grupos J, K y L con Argelia sufriendo para avanzar y la República Democrática del Congo sorprendiendo.
Con 48 selecciones, el Mundial 2026 será el primero de la historia que comenzará la ronda de eliminación directa a partir de los Dieciseisavos de Final con 32 equipos calificados.
Los dos primeros países de cada grupo avanzaron de manera directa, mientras que los mejores ocho terceros lugares también tendrán la oportunidad de disputar esta instancia.
Los calificados para los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026
- Sudáfrica vs Canadá
- Alemania vs Paraguay
- Francia vs Suecia
- Países Bajos vs Marruecos
- Portugal vs Croacia
- España vs Austria
- Estados Unidos vs Bosnia Herzegovina
- Bélgica vs Senegal
- Brasil vs Japón
- Costa de Marfil vs Noruega
- México vs Ecuador
- Inglaterra vs RD Congo
- Argentina vs Cabo Verde
- Australia vs Egipto
- Suiza vs Argelia
- Colombia vs Ghana
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