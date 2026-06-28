CONFIRMADO: Las Selecciones calificadas a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

Terminó oficialmente la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y 32 equipos continuarán su camino rumbo a la Final de la justa mundialista, mientras que 16 conjuntos tendrán que hacer las maletas y volver a casa para prepararse para la siguiente justa mundialista.

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Las 32 selecciones que califican a los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este sábado 27 de junio se disputó la ultima jornada de la Fase de Grupos en donde se definieron los grupos J, K y L con Argelia sufriendo para avanzar y la República Democrática del Congo sorprendiendo.

Con 48 selecciones, el Mundial 2026 será el primero de la historia que comenzará la ronda de eliminación directa a partir de los Dieciseisavos de Final con 32 equipos calificados.

Los dos primeros países de cada grupo avanzaron de manera directa, mientras que los mejores ocho terceros lugares también tendrán la oportunidad de disputar esta instancia.

Los calificados para los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

Sudáfrica vs Canadá

Alemania vs Paraguay

Francia vs Suecia

Países Bajos vs Marruecos

Portugal vs Croacia

España vs Austria

Estados Unidos vs Bosnia Herzegovina

Bélgica vs Senegal

Brasil vs Japón

Costa de Marfil vs Noruega

México vs Ecuador

Inglaterra vs RD Congo

Argentina vs Cabo Verde

Australia vs Egipto

Suiza vs Argelia

Colombia vs Ghana

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