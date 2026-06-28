Jordania vs Argentina: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 27 de junio, juego del Grupo J del Mundial 2026; marcador online

La Selección de Argentina cierra su participación en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM este sábado 27 de junio cuando se enfrente a su similar de Jordania en la cancha del Estadio de Arlington, Texas, en un compromiso de poca trascendencia para las aspiraciones de ambos ya que la Albiceleste tiene asegurado el primer lugar del sector, mientras que los asiáticos están eliminados.

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¿A qué hora inicia Jordania vs Argentina?

Jordania vs Argentina se jugará en punto de las 20:00 horas, tiempo del Centro de México y será, junto al Argelia vs Austria, el último partido de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.