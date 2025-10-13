¡SE DEFINIÓ! Ganan las Finales y confirman su dinastía en el basquetbol de los Estados Unidos

Las Vegas Aces se consagraron campeonas de la WNBA tras vencer al Phoenix Mercury en el Juego 4 y completar una barrida (4-0) en las Finales, con un marcador de 97-86 en el partido decisivo. Con esta victoria las Aces suman su tercer título en cuatro temporadas, consolidándose como la dinastía dominante de la liga en los últimos años.

Te puede interesar: ¡CRISIS! Horas clave para el futuro del básquetbol en Estados Unidos

Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL

¿Quién fue la estrella de Las Vegas Aces en las Finales de la WNBA?

La figura de la serie fue Aja Wilson, quien en el encuentro final anotó 31 puntos y capturó nueve rebotes, coronando una campaña espectacular que le valió reconocimientos individuales y, según los reportes, el galardón de Finals MVP. Wilson fue el ancla ofensiva y defensiva del equipo durante toda la postemporada, y su rendimiento fue clave para que Las Vegas controlara casi todos los capítulos de la serie.

El triunfo no fue solo de Wilson: Chelsea Gray y Jackie Young aportaron ofensiva consistente, ambas con actuaciones destacadas a lo largo de la serie y con 18 puntos cada una en el partido decisivo, mientras que la banca también sumó puntos importantes para mantener la ventaja en momentos críticos. Por su parte, Phoenix encontró en Kahleah Copper y Alyssa Thomas respuestas individuales (Copper con una actuación sobresaliente en el Juego 4 y Thomas registrando números impactantes en la serie), pero no fue suficiente para frenar el poderío colectivo de Las Vegas.

El título de 2025 reafirma la construcción sostenida del proyecto de las Aces: inversión, buena gestión deportiva y la mano del cuerpo técnico que supo maximizar piezas clave en plantillas profundas. Con tres campeonatos en cuatro años, Las Vegas se suma a un grupo selecto de franquicias que han marcado época en la WNBA. La barrida final también subraya la diferencia de talento y estabilidad entre ambos equipos durante esta postemporada.

¿Qué sigue para el resto de la WNBA con el título de Las Vegas?

A partir de ahora, la narrativa de la liga girará en torno a si otras franquicias podrán cerrar la brecha con las Aces y cómo Phoenix reconstruirá su proyecto tras una excelente pero insuficiente campaña. La temporada 2025 quedará recordada por la coronación de Las Vegas y por el sello tanto colectivo como individual que A’ja Wilson dejó en estas Finales.

Te puede interesar: ¡Explotan contra LeBron James! Los mejores memes de ‘The Second Decision’ tras su posible retiro