Checo Pérez respondió a los comentarios sobre si está oxidado para la F1

Sergio “Checo” Pérez tomó la palabra previo al Gran Premio de Japón 2026 y contestó a la broma de Mario Andretti sobre que estaba “un poco oxidado”. El tapatío reconoció el tono humorístico de la frase, pero aprovechó para dejar claro que su objetivo con Cadillac es ajustarse al máximo y seguir ayudando al desarrollo del monoplaza desde la cabina. En lugar de tomarlo como una crítica, Checo lo interpretó como una forma ligera de señalar el reto de regresar a la Fórmula 1 tras un año fuera.

Checo admitió que el año fuera de la Fórmula 1 generó un período de adaptación, pero rechazó que ello se traduzca en poca agilidad o poco rendimiento. En cambio, insistió en que él y su compañero Valtteri Bottas han estado trabajando al máximo para dejar el “óxido” en el pasado y concentrarse en la pista. El propio equipo Cadillac ha sido sincero en reconocer que el mexicano llega con cierta “frescura” por el descanso, pero también con mucha experiencia acumulada.

¿Checo está oxidado para la Fórmula 1?

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El piloto mexicano dejó claro que respondió a la broma de Mario Andretti sin tomarlo en serio, pero con la firme intención de aclarar su nivel actual. En su visión, el hecho de que el excampeón hable de “oxidado” solo subraya el reto de regresar a un deporte tan competitivo, donde cada detalle cuenta. Checo prefirió enfatizar que el enfoque es ajustar ritmo, mejorar día a día y entregar el mejor rendimiento posible con el coche que tiene.

“Para ser honesto, creo que hemos estado rindiendo en un nivel muy alto. Especialmente, estuve muy contento con mi fin de semana en Melbourne, mi primera qualy. Estaba bastante satisfecho con eso”, comentó Checo.

Al mismo tiempo, aprovechó para resaltar que tanto él como Bottas están cumpliendo el plan de trabajo trazado por Cadillac: sumar kilómetros, cerrar carreras y aportar datos útiles para el desarrollo. El tapatío señaló que el equipo está en fase de construcción y que el objetivo colectivo es ganar consistencia, no solo un resultado puntual. Desde esa perspectiva, el “óxido” se convierte en un punto de partida, no en un callejón sin salida.

“Al regresar, inmediatamente estuve al ritmo en un par de días. Creo que estoy en un buen lugar en lo que respecta a mi conducción”, añadió.

Cadillac trabaja para mejorar la fiabilidad

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Uno de los ejes de la reflexión de Checo es el trabajo que realiza día a día junto al equipo Cadillac para pulir cada detalle del monoplaza. El mexicano reconoció que el conjunto aún tiene debilidades, como la fiabilidad y ciertos problemas de entrega de potencia del power‑unit y la bomba de combustible. Sin embargo, destacó que las mejoras se notan en el balance y en la forma en que el coche se adapta a las condiciones de cada circuito.

En este contexto, el mensaje de Pérez es alineado con el espíritu del equipo: el objetivo es crecer paso a paso aprovechando la experiencia de dos pilotos veteranos. El tapatío remarca que, lejos de limitarse a “participar”, Cadillac busca atacar, presionar y acercarse más a la zona de puntos con cada fin de semana. Mientras tanto, Checo mantiene el foco en la respuesta práctica: contestó a la broma de Andretti y se enfoca en demostrar con hechos que el “óxido” ya está en el pasado.