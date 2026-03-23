Este fue el INCÓMODO momento que Checo Pérez vivió en la Fórmula 1

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, volvió a la Fórmula 1 para la temporada 2026 luego de un año sabático tras un exitoso periodo con Red Bull. Y fue precisamente en su retorno en el que el nacido en Jalisco reveló un incómodo momento que vivió en la máxima categoría del automovilismo profesional.

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Como sabes, Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 para formar parte de la escudería Cadillac, la cual hizo su debut en esta temporada. Ante esto, el mexicano reveló uno de los momentos más incómodos que ha vivido a lo largo de su etapa como piloto profesional. ¿Qué fue lo que ocurrió?

¿Qué incómodo momento vivió Checo Pérez en la Fórmula 1?

Fue durante una dinámica que tuvo junto a Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac, que tuvo a inicios de este año. Aquí, el nacido en Jalisco reveló que, en una ocasión, se vio obligado a orinar dentro de su monoplaza minutos antes de iniciar una carrera, hecho que recuerda con mucha risa.

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De acuerdo con sus palabras, todo sucedió momentos antes del arranque; es decir, cuando ya estaba dentro de la parrilla de salida. Y es que, entre la presión del cronograma y el protocolo con el que tiene que lidiar, hicieron que tomara esta incómoda decisión, misma que no se supo hasta ahora.

Finalmente, Checo Pérez aseguró que este tipo de situaciones no suelen ser habituales a pesar de las condiciones extremas que enfrentan los pilotos antes, durante y después de cada carrera, entre las que destacan elevadas temperaturas y un desgaste físico que hace que pierdan muchos kilos en cuestión de minutos.

¿Cuándo vuelve a la pista Checo Pérez?

Después de un par de semanas consecutivas de carrera, Checo Pérez y el resto de los pilotos destacaron el fin de semana pasado, aunque volverán a la pista este sábado 28 de marzo para disputar el Gran Premio de Japón, mismo que comenzará en punto de las 23:00 horas para el centro de México.