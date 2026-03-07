“No sé si lo hizo mejor": Valtteri Bottas enciende la polémica sobre el paso de Checo Pérez en Red Bull

Checo Pérez y Valtteri Bottas competirán esta Temporada 2026 de la Fórmula 1 juntos en Cadillac siendo el año de regreso para ambos pilotos que previamente estuvieron en Red Bull y Sauber, respectivamente.

Valtteri Bottas destaca el trabajo de Checo Pérez en Red Bull

Valtteri Bottas se prepara para arrancar la Temporada 2026 de la Fórmula 1 con Cadillac y destacó el trabajo que realizó su coequipero con Red Bull y como compañero de Max Verstappen compitiendo a la par del neerlandés en donde logró terminar segundo y tercero.

El finlandés señaló que tras la salida de Pérez de Red Bull de la escudería nadie ha podido igualar sus resultados y lo comparó con los más recientes ocupantes del monoplaza, Liam Lawson y Yuki Tsonuda.

“He estado compitiendo con Checo durante muchos, muchos años; a veces, incluso, con coches bastante similares. Es un piloto sólido, tiene experiencia, puede ser muy rápido. Creo que en los últimos años se vio que, quien fuera a Red Bull, no sé si lo hizo mucho mejor que Checo”, declaró Bottas tras su jornada de prueba.

Bottas y Pérez dejarán de lado la rivalidad interna para trabajar en equipo por el beneficio de la escudería para consolidar una temporada destacada.

“Así que sí, ahora nuestro enfoque está en construir un equipo fuerte, ayudar al equipo, idealmente poner al equipo primero y partir desde ahí, porque si Checo y yo queremos resultados, la mejor manera de lograrlos es trabajar juntos, empujar al equipo hacia adelante y avanzar desde ahí”, agregó.

