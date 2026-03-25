Inter Miami: Mohamed Salah podría ser nuevo compañero de Messi

Mohamed Salah ya empieza a ser relacionado con el Inter Miami de Messi como uno de los destinos que podrían marcar su próximo capítulo en el fútbol. No existe un acuerdo oficial ni un anuncio sobre su fichaje, pero la posibilidad ya circula con fuerza en reportes internacionales y ha tomado impulso por el contexto del mercado y por todo lo que representa compartir vestidor con Lionel Messi en la MLS .

La versión cobra todavía más sentido luego de que Salah confirmara que dejará al Liverpool al final de la temporada 2025-26, una decisión que sacudió al fútbol europeo y abrió de inmediato la conversación sobre su nuevo club. A partir de ese anuncio, su nombre empezó a aparecer entre las grandes piezas del siguiente mercado, con la MLS y Arabia Saudita como dos escenarios que hoy lucen especialmente atentos a su situación.

En medio de ese panorama, el nombre del Inter Miami no aparece por casualidad. El club de Florida ya transformó su dimensión internacional desde la llegada de Messi y se ha convertido en una franquicia capaz de instalarse en cualquier negociación de alto perfil, especialmente cuando se trata de futbolistas que no solo aportan nivel dentro de la cancha, sino también un impacto global fuera de ella.

Mohamed Salah, Messi e Inter Miami: una posibilidad que toma forma

Uno de los puntos que más alimenta esta historia es la propia relación simbólica entre Mohamed Salah, Messi y el Inter Miami como proyecto. En una entrevista retomada por varios medios, el egipcio respondió de forma clara cuando le preguntaron por su jugador argentino favorito y soltó una frase que hoy vuelve a cobrar fuerza: “Messi, adoro a Messi”.

Esa declaración, por sí sola, no confirma una negociación ni convierte el rumor en operación cerrada. Pero sí le da una dimensión distinta a la versión, porque deja ver que Salah no solo reconoce la magnitud futbolística del argentino, sino que además ha expresado públicamente una admiración que hace mucho más creíble la idea de verlos juntos en Miami.

A nivel deportivo y comercial, la unión también tendría lógica para todas las partes. Inter Miami sumaría a otra figura mundial, Messi tendría a un socio de enorme jerarquía y la MLS ganaría a uno de los atacantes más reconocidos del planeta, con capacidad para atraer reflectores desde Europa, África, Medio Oriente y el mercado hispano en Estados Unidos.

Inter Miami de Messi tendría un reto por Mohamed Salah

El gran detalle que enfría un poco la emoción pasa por la estructura actual del Inter Miami dentro de las reglas de la MLS. El club tendría que mover piezas importantes en su plantilla para abrir el espacio necesario y hacer viable una operación de este tamaño, ya que el tema de las plazas de Jugador Designado aparece como un obstáculo central.

Ese punto es importante porque pone orden en la conversación. La posible llegada de Salah al equipo de Messi tiene argumentos para ser tomada en serio, pero también depende de una ingeniería deportiva y financiera que no se resuelve solo con voluntad, por grande que sea el atractivo de reunir a dos estrellas de ese nivel en una misma plantilla.

Además, el futuro del egipcio sigue completamente abierto. Hay que recordar que Arabia Saudita mantiene desde hace tiempo un fuerte interés en ficharlo, mientras que el entorno del jugador ha insistido en que todavía no se sabe dónde jugará la próxima temporada, por lo que dar por hecho su aterrizaje en Miami sería adelantarse demasiado a los hechos.

Aun así, la combinación de Mohamed Salah, Messi e Inter Miami ya tiene fuerza propia como una de las historias más atractivas del mercado. Salah se va del Liverpool, Miami aparece entre las opciones que generan ruido y su admiración pública por la estrella argentina le da un ingrediente extra a una posibilidad que hoy, sin ser oficial, sí tiene bases suficientes para encender la ilusión.