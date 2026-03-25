Carín León hará historia: será el primer artista en cantar en el estadio de Messi

Esta es una de esas noticias que nos orgullecen como mexicanos. Resulta que el cantante mexicano Carín León será el primer artista en ofrecer un concierto en el nuevo estadio del Inter Miami, conocido como Nu Stadium, ubicado en el Miami Freedom Park. Esto está más que confirmado; de hecho, ya está fechado para el 28 de junio de 2026. Este evento marcará un momento histórico tanto para la música regional mexicana como para el recinto que será inaugurado oficialmente el 4 de abril con un partido entre Inter Miami y Austin FC. La noticia fue confirmada por Heron Sports & Entertainment y, si quieres asistir, los boletos estarán disponibles a partir del 27 de marzo a través de Ticketmaster.

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El estadio de Messi también será un recinto musical

Este nuevo estadio será la nueva casa del Inter Miami, equipo donde juega Lionel Messi, y este busca convertirse en un espacio multifuncional para grandes eventos. Llama la atención que, aunque la apertura oficial será con un partido de futbol, el primer artista que se presentará es Carín León.

Carín León: de Hermosillo al escenario internacional del Inter Miami

Carín León se ha consolidado como uno de los artistas más importantes de la música regional mexicana en los últimos años. Su talento lo ha llevado a cruzar fronteras gracias a su estilo que mezcla lo tradicional con sonidos contemporáneos. En la carrera del mexicano, originario de Hermosillo, destaca:



Ganador del Grammy a Mejor Álbum de Música Mexicana

Récord de asistencia en el RODEHOUSTON

Primer artista latino en llenar el Sphere de Las Vegas

En definitiva, este nuevo logro refuerza que el cantante es una de las figuras clave en la globalización del regional mexicano.

Un concierto que une música y deporte

El cantante no dudó en destacar la importancia de este evento, señalando que Miami es un punto de encuentro cultural donde convergen distintas comunidades. Es una forma de unir el deporte y la música, creando espacios donde la conexión cultural es única.