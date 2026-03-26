Landon Donovan no se guarda nada al criticar a Noahkai Banks por rechazar al USMNT

La decisión del joven defensor Noahkai Banks de rechazar el llamado de la Selección de Estados Unidos (USMNT) no ha sido bien recibida. Muestra de ello han sido los comentarios de Landon Donovan quien no ha dudado en criticar la actitud del jugador.

La leyenda del USMNT dejó claro que, desde su punto de vista, nadie debería ser convencido para vestir la camiseta del equipo nacional. La postura de Banks se debe a que todavía puede representar también a Alemania, un factor que vuelve el caso mucho más sensible para el entorno del USMNT.

Banks despierta el interés de Alemania



El joven central del Augsburgo es seguido con atención tanto por la selección estadounidense como por su contraparte alemana debido a las buenas actuaciones que ha ofrecido en la Bundesliga. Su presente en el futbol alemán le da peso a cualquier movimiento que haga con respecto a su futuro de selecciones, sobre todo en un momento en el que Estados Unidos intenta consolidar piezas rumbo a sus próximos grandes compromisos.

Por eso, más que una simple ausencia, su negativa fue interpretada como un mensaje de que prefiere priorizar su participación con los teutones.

Durante una participación en el podcast Unfiltered Soccer, Donovan opinó que no tendría que existir una labor de convencimiento para que alguien quiera jugar por el representativo nacional. Su crítica no fue tibia ni diplomática, sino frontal, con un tono que reflejó la molestia por la forma en que Banks manejó la convocatoria.

La voz de una figura como Donovan pesa más que la de cualquier comentarista ocasional, porque su nombre está ligado de forma directa a la historia del USMNT y a varias de sus etapas más reconocibles. Sus palabras tocaron un tema sensible como lo es el valor simbólico de la camiseta y la idea de que el compromiso con la selección no debería quedar sujeto a cálculos de conveniencia.

Situación de Noahkai Banks en Europa

Un aspecto importante para entender la decisión de Banks es su presente a nivel de clubes en Europa. Su crecimiento en el Augsburg y su presencia en la Bundesliga lo han colocado como uno de los jóvenes que más interés generan por su proyección, así que cualquier decisión sobre su carrera internacional inevitablemente atrae reflectores.

No se trata de un jugador ajeno al radar, sino de un central de 19 años que compite en un entorno exigente y que, por eso mismo, despierta atención tanto por su presente como por lo que puede venir después.

Desde la mirada del USMNT, el episodio deja una sensación incómoda, porque pone sobre la mesa que el talento no siempre basta cuando persisten dudas sobre el compromiso de un futbolista con la selección. En el caso de Banks, el siguiente paso será clave para definir cómo se interpreta este capítulo, especialmente si termina inclinándose por Alemania en lugar de Estados Unidos.