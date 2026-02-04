Este mes se DEFINE el DESTINO de Estados Unidos RUMBO a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La cuenta regresiva ya no se mide en años, ni en meses largos. Para la Selección Nacional de Estados Unidos , el camino real hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará en marzo, un mes que Mauricio Pochettino considera determinante para fijar identidad, jerarquías y sensaciones rumbo al torneo más importante de su historia reciente.

Como anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA junto a México y Canadá, la USMNT no solo carga con la presión de competir en casa, sino con la expectativa de consolidarse como una selección madura, competitiva y reconocible. Para Pochettino, ese proceso ya no admite pausas.

“Para nosotros, la Copa del Mundo empieza en marzo”, afirmó el técnico argentino, dejando claro que los amistosos programados no son simples pruebas, sino auténticos exámenes de nivel mundial.

¿Por qué marzo es clave para Estados Unidos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Marzo representa el primer punto de encuentro real con la base del plantel que Pochettino tiene en mente. En Atlanta, la Selección de Estados Unidos enfrentará a Bélgica (28 de marzo) y Portugal (31 de marzo) en el Mercedes-Benz Stadium, dos rivales europeos de primer nivel que exigirán máxima concentración táctica y mental.

Estos partidos no solo servirán para medir el nivel colectivo, sino para observar quiénes responden cuando el margen de error se reduce. La idea del cuerpo técnico es clara: establecer una identidad reconocible, un ritmo competitivo constante y una estructura que no dependa de improvisaciones.

Marching into 2026. pic.twitter.com/xN6wwJvj6d — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) January 30, 2026

Pochettino ya tiene la lista de Estados Unidos en la cabeza

El seleccionador reconoció que ha evaluado a más de 70 futbolistas durante los últimos 18 meses, pero que el grupo final comienza a cerrarse. A partir de marzo, cada convocatoria tendrá un peso específico mayor, ya que las oportunidades de convencer se reducen drásticamente.

Después de los duelos en Atlanta, Estados Unidos enfrentará a Senegal el 31 de mayo en Charlotte y a Alemania el 6 de junio en Chicago, en lo que será el último ensayo de alto nivel antes del arranque mundialista.

Estados Unidos integrará el Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Paraguay, Australia y el ganador del Repechaje C de la UEFA. Su debut está programado para el 12 de junio de 2026 ante Paraguay, en el SoFi Stadium de Inglewood, California, un escenario que promete presión, emoción y expectativa máxima.

Marzo no es un mes más. Para la Selección de Estados Unidos, es el punto de no retorno.