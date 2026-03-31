Equipos de la NFL dan el visto bueno a cambios en el sistema de repeticiones

La NFL volvió a mover piezas en un tema que siempre enciende debate entre aficionados, coaches y jugadores, las repeticiones. En la reunión anual de dueños, los equipos aprobaron dos ajustes importantes en el sistema de apoyo por video para ayudar a los oficiales dentro del campo, una señal de que la liga quiere reducir errores en jugadas de alto impacto sin convertir cada partido en una revisión interminable.

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El primer cambio aprobado amplía la capacidad del centro de mando de arbitraje y del personal de la liga para intervenir cuando exista evidencia clara y obvia en video. En términos prácticos, eso significa que la NFL podrá ayudar a corregir ciertos castigos marcados o incluso advertir sobre acciones no sancionadas en escenarios específicos, especialmente en una propuesta diseñada como plan de contingencia ante un posible paro de árbitros.

El personal en Nueva York podrá alertar a un referee sustituto si detecta evidencia evidente de una falta no marcada por rudeza al pasador, intentional grounding o una acción que normalmente derivaría en descalificación. También podrá avisar cuando una bandera fue lanzada de forma incorrecta si el video demuestra con claridad que al menos un elemento de la infracción no estuvo presente.

Ampliación del Replay Assist

La modificación más llamativa está en la expansión del llamado apoyo de repetición para faltas muy concretas. La liga ya había aprobado en 2025 una ampliación del Replay Assist para ofrecer información objetiva sobre jugadas y castigos, pero ahora el cambio discutido por los dueños va un paso más allá en materia de comunicación desde la cabina central hacia el arbitraje en campo.

La NFL explicó en su portal oficial que el Replay Assist funciona cuando hay evidencia clara y obvia en video, y su propósito es ayudar con aspectos objetivos de una jugada o con la administración del partido. Entre los supuestos ya contemplados estaban la ubicación del balón, el reloj, un pase completo o incompleto, y algunos castigos objetivos como facemask, horse-collar, tripping o roughing/running into the kicker.

Lo nuevo es que los dueños autorizaron una versión más agresiva para asistir a los árbitros sustitutos en caso de conflicto laboral. Ese modelo permitirá informar sobre castigos no señalados y retirar flags equivocadas en una lista concreta de infracciones, algo que antes no formaba parte del marco tradicional del sistema de repeticiones de la NFL.

La liga también puso candados para no repetir el caos del experimento de 2019 con la interferencia de pase revisable. En esta ocasión, la participación del personal de la NFL en ese tipo de jugadas queda limitada a situaciones de enredo accidental de pies cuando ambos jugadores van por el balón o cuando ninguno está jugando realmente la pelota.

Después de la pausa de los dos minutos o en tiempo extra, ese apoyo puede crecer todavía más. La lista de castigos marcados o no marcados que la oficina central puede comunicar al referee se amplía para incluir conducta antideportiva por golpear o patear a un rival, además de apoyo en las reglas de leverage y leaping durante patadas.

Faltas flagrantes y descalificaciones

El segundo cambio clave aprobado por los dueños permite que personal de la liga consulte con los oficiales de campo cuando estén evaluando una descalificación por acciones flagrantes de fútbol o por actos ajenos al juego, incluso si esa conducta no fue detectada inicialmente en el terreno. Esa modificación aplica independientemente de si existe o no un acuerdo laboral con el sindicato de árbitros.

Este punto es importante porque separa dos planos del debate. Una cosa es usar la asistencia de video para corregir castigos específicos durante un posible escenario con referees sustitutos, y otra es facultar a la liga para intervenir cuando haya una posible expulsión por conducta grave, aunque la jugada no haya sido marcada en vivo.

En otras palabras, la NFL quiere blindarse en dos frentes: evitar errores grandes en faltas sensibles y no dejar sin revisión acciones violentas o antideportivas que merezcan expulsión. Para una liga que ha insistido públicamente en la protección del jugador y en la integridad competitiva, ambas decisiones encajan con la lógica de usar la tecnología como red de seguridad, no como reemplazo total del juicio arbitral.

Para los aficionados hispanos que siguen cada domingo con lupa, el impacto puede sentirse en jugadas decisivas. Un golpe indebido al quarterback, una interferencia mal interpretada o una agresión que amerite descalificación ahora tendrán una vía más sólida de corrección o consulta, aunque la NFL dejó claro que la intervención solo procede cuando el video muestre evidencia contundente.

La señal de fondo también es clara: los equipos aprobaron que las repeticiones tengan un papel más fuerte, pero con límites definidos para que el juego no pierda ritmo. En la NFL, donde una sola bandera puede cambiar una temporada, estos dos cambios buscan que la tecnología pese más en la justicia de las decisiones sin adueñarse por completo del espectáculo.

