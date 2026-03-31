NFL confirma al Allegiant Stadium como sede para el Super Bowl LXIII

De forma oficial, la NFL ha hecho oficial que el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, va a ser la sede del Super Bowl LXIII el próximo mes de febrero de 2029, esta será la segunda ocasión que uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, se va a hacer en la llamada ‘Ciudad del Pecado’, así lo ha dado a conocer el comisionado Roger Goodell en un comunicado.

Estamos emocionados de traer de vuelta el Super Bowl a Las Vegas y brindarles a nuestros aficionados otra experiencia increíble en uno de los destinos deportivos y de entretenimiento más importante de Estados Unidos. El Super Bowl LVIII demostró la magnitud, la energía y la hospitalidad que la ciudad aporta a los eventos de talla mundial, y esperamos con entusiasmo trabajar junto a la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, los Raiders y la comunidad para ofrecer una experiencia aún mejor en esta ocasión

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¿Cuáles van a ser las sedes de los próximos Super Bowls?

La primera ocasión que el Allegiant Stadium fue sede de una Super Bowl fue en 2023, cuando los Kansas City se impusieron a los San Francisco 49ers en tiempo extra con un marcador de 25-22.

También se ha revelado que el SoFi Stadium de Inglewood, California va a ser sede del Super Bowl LXI, mientras que el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta va a recibir la edición 2028.

Por otro lado, el propietario de Las Vegas Raiders, Mark Davis, también reaccionó a la elección del Allegiant Stadium para ser sede del Super Bowl 2029: