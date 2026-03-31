NFL: Minnesota Vikings ejecutan cláusula del contrato de Jordan Addison para retenerlo en 2027

Los Minnesota Vikings tomaron una decisión importante en su armado ofensivo al ejecutar la opción de quinto año del contrato de Jordan Addison , una medida que asegura la permanencia del receptor con Minnesota hasta la temporada 2027. La determinación fue confirmada por Rob Brzezinski, directivo del equipo, y representa una señal clara de confianza en un jugador que se ha convertido en pieza de peso dentro del ataque de la franquicia en la NFL.

Con esta cláusula activada, Addison ya no solo tiene garantizado su lugar para 2026, sino que también queda ligado al equipo para 2027. En términos económicos, el wide receiver cobrará 2.6 millones de dólares en 2026 y después pasará a recibir $18 millones de dólares en 2027, una cifra que refleja cuánto valora Minnesota su producción y su impacto dentro del sistema ofensivo.

La medida no es menor, porque en la NFL la opción de quinto año solo aplica para jugadores seleccionados en la primera ronda del draft, y Addison llegó a la liga como la selección global número 23 en 2023. Eso le dio a los Minnesota Vikings la posibilidad contractual de extender su control sobre el jugador un año adicional antes de que pudiera llegar al mercado abierto, algo que el equipo decidió aprovechar con Jordan Addison.

Minnesota Vikings apuesta por la continuadad de Jordan Addison

Desde su llegada a Minnesota, Jordan Addison ha demostrado que puede producir del otro lado de Justin Jefferson y ser mucho más que un complemento. Entre los receptores seleccionados en el draft de 2023, Addison aparece en el primer lugar en recepciones de touchdown con 22, además de ubicarse quinto en recepciones totales con 175 y quinto en yardas por partido con 52.1, números que explican por qué los Minnesota Vikings optaron por retenerlo.

La lógica deportiva detrás del movimiento es sencilla: Minnesota no quiso correr el riesgo de acercarse al final de 2026 sin control contractual sobre uno de sus receptores más productivos. Al ejecutar la cláusula ahora, la franquicia gana tiempo para seguir evaluando si en el futuro busca una extensión más larga o si mantiene el vínculo bajo este esquema hasta el final de la campaña 2027 dentro de la NFL.

También hay un ángulo financiero interesante en esta historia. Según los datos de Over The Cap, Addison tiene para 2026 un salario base de 2,622,510 dólares y un cargo contra el tope salarial de 4,296,411 dólares; después, con la opción ejercida, su salario de 2027 queda fijado en 18 millones de dólares, una cantidad reportada como totalmente garantizada por distintos medios que siguieron el caso.

Cuánto ganará Jordan Addison con Minnesota Vikings en 2026 y 2027

En términos simples, el panorama salarial de Jordan Addison ya está bastante claro. Para la temporada 2026, el receptor ganará $2.6 millones de dólares en efectivo; para 2027, con la opción de quinto año activada por los Minnesota Vikings, su ingreso subirá hasta 18 millones de dólares, por lo que entre esos dos años sumará cerca de 20.6 millones de dólares.

Ese salto salarial muestra la diferencia entre el último año ordinario de su contrato de novato y el valor de mercado que la NFL asigna a un receptor joven y probado bajo la figura de la opción de quinto año. En otras palabras, Minnesota pasa de tener a Addison con un costo relativamente accesible en 2026 a comprometer una cifra mucho más alta en 2027, todo con el objetivo de conservar a un objetivo confiable en su juego aéreo.

La decisión llega, además, en un momento en el que el talento de Addison sigue siendo evidente pese a antecedentes extradeportivos reportados durante sus primeras temporadas con la franquicia. El receptor ha tenido varios encuentros con la policía desde que llegó a los Minnesota Vikings, además de una suspensión de tres partidos impuesta por la NFL, pero aun así el equipo dejó claro que su valor futbolístico pesa lo suficiente como para mantenerlo bajo contrato rumbo a 2027.

Para los Minnesota Vikings, ejecutar esta cláusula significa proteger una parte importante de su ofensiva y evitar incertidumbre a corto plazo en una posición clave. Para Jordan Addison, representa seguridad contractual, un aumento salarial enorme para 2027 y la oportunidad de seguir consolidándose como uno de los receptores jóvenes más productivos de su generación dentro de la NFL con el uniforme de Minnesota.

