¡MUCHA ATENCIÓN! La estrella que tendría pie y medio fuera de su equipo para el 2026

Los Minnesota Vikings han informado al corredor Aaron Jones que será liberado en el mes de marzo, salvo que aparezca un socio dispuesto a ejecutar un intercambio antes de esa fecha, según reportes de medios que siguen el día a día de la franquicia de Minneapolis.

Te puede interesar: Él es el mejor jugador disponible en el Draft 2026 de la NFL; conoce la razón

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – ¿Remake a la altura? | AZE Review

¿Cuánto se podrían ahorrar los Vikings si cortan o traspasan a Aaron Jones?

La decisión se enmarca en la urgente necesidad del equipo por crear espacio en el tope salarial, ya sea cortando o canjeando a Jones, quien aún tiene un año más en su contrato, eso le podría brindar al club un alivio significativo en la planilla, ahorrando varios millones en el margen del 2026. Fuentes consultadas señalan que la maniobra podría liberar alrededor de 7.7 millones en espacio salarial inmediato si se opta por la baja, con un impacto adicional según cómo se postergue la carga de dead cap.

Los números de Aaron Jones en la última temporada de la NFL

Desde lo deportivo, la combinación de edad, lesiones recientes y rendimiento a la baja han pesado en la decisión. Jones, de 31 años, acumuló en 2025 apenas 548 yardas por tierra y dos anotaciones en 12 partidos, además de 199 yardas por recepción y un touchdown, números que ilustran una campaña por debajo de sus mejores años y que, junto con el coste de su contrato, dificultan su continuidad en Minnesota.

El mercado de canjes toma en cuenta esos factores; equipos con necesidades de profundidad en la posición de corredor podrían interesarse, pero la combinación de salario y edad limita las opciones y el precio que los Vikings podrían pedir. Si no surge un canje, el corte liberaría espacio para fichajes en agencia libre y maniobras contractuales en un plantel que enfrenta un déficit presupuestario importante.

Para Jones, la salida implicaría volver al mercado como veterano con historial productivo, aunque con preguntas sobre su salud y rol futuro.

Te puede interesar: ¡DE LOCOS! El quarterback novato que podría tener a Tom Brady como maestro en la NFL