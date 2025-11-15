Conoce quiénes son los ganadores de los Premios MLB 2025

La temporada de la Liga de Béisbol Profesional 2025 cerró con una ceremonia de premios que confirmó varias rachas y consagraciones: figuras repetidas en la cima y novatos que irrumpieron con fuerza. Aaron Judge volvió a dominar en la Liga Americana, mientras que Shohei Ohtani se llevó el galardón del Viejo Circuito una vez más; en las preseas de pitcheo, Tarik Skubal y Paul Skenes se alzaron con los Cy Young.

A continuación, un repaso por los principales ganadores:

MVP Liga Americana — Aaron Judge (New York Yankees)

Aaron Judge logró otro año extraordinario: lideró la Liga Americana en average y OPS, volvió a superar la barrera de los 50 jonrones y fue pieza central del ataque de los Yankees durante toda la campaña. Su poder y consistencia en momentos clave le permitieron obtener el MVP de la Americana por tercera vez.

https://x.com/MLB/status/1989134772204105739?s=20

MVP Liga Nacional — Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers)

Shohei Ohtani volvió a demostrar por qué es el jugador más singular del béisbol moderno. En 2025 firmó una temporada ofensiva impresionante (con más de 50 jonrones, un OPS élite) y aportó también desde el montículo tras recuperarse parcialmente de lesiones previas. Ohtani ganó el MVP de la Nacional de forma unánime, reforzando su legado como dos vías (bateo y pitcheo).

https://x.com/MLB/status/1989127097386934314?s=20

Cy Young — Tarik Skubal (AL) y Paul Skenes (NL)

En la Americana, Tarik Skubal repitió como Cy Young gracias a una temporada de élite en la que lideró categorías de efectividad y ponches por su equipo, consolidándose como la piedra angular de la rotación de Detroit. En la Nacional, Paul Skenes se quedó con el premio de manera unánime: su 1.97 de ERA y dominio de entradas y ponches lo convirtieron en la sensación joven de Pittsburgh y en el primer novato reciente en ascender tan rápido al trono de los lanzadores. Ambos nombres marcan la pauta en la nueva generación de asadores.

https://x.com/MLB/status/1988764850642907597?s=20

https://x.com/MLB/status/1988772733652513079?s=20

Rookie of the Year — Nick Kurtz (AL) y Drake Baldwin (NL)

Nick Kurtz (Athletics) fue señalado como la gran figura ofensiva entre novatos: poder, consistencia y números sobresalientes en su debut le dieron una selección unánime en la Americana. En la Nacional, Drake Baldwin (Braves) sorprendió con un rendimiento fiable tanto al bate como en defensa.

Comeback Player of the Year – Ronald Acuña Jr. (Atlanta Braves)

El venezolano Ronald Acuña Jr. emergió como uno de los grandes protagonistas del 2025 gracias a su notable regreso tras una grave lesión: el año anterior sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) en la rodilla izquierda, pero volvió con fuerza. En su regreso, jugó 95 partidos y registró un promedio de bateo de .290, con 21 jonrones, 42 carreras impulsadas y un OPS de .935.

Sus compañeros en la Asociación de Jugadores (MLBPA) también reconocieron su hazaña: lo eligieron como Comeback Player del Año en la Liga Nacional, un galardón que demuestra el valor de su resiliencia y su calidad aún después de una lesión importante.

https://x.com/MLB/status/1989161294893838414?s=20

La temporada 2025 volvió a subrayar la enorme influencia latina en la MLB. Aunque los MVPs principales fueron Judge y Ohtani, la votación y las selecciones All-MLB dejaron claro que jugadores latinoamericanos siguen siendo decisivos: nombres como Juan Soto (República Dominicana), Manny Machado (República Dominicana), Ketel Marte y otros aparecieron entre los más votados y en los equipos All-MLB, aportando potencia ofensiva, defensa y liderazgo en sus clubes. La representación latina aparece tanto en la lista de finalistas como en los equipos del año, prueba de la profundidad del talento caribeño y latinoamericano en Grandes Ligas.

