Barcelona activa su ‘Plan B’ para el ataque y es un Campeón del Mundo

El conjunto del Barcelona continúa explorando opciones para reforzar su línea de ataque de cara a las próximas temporadas. Ante la creciente complejidad para concretar el fichaje de Julián Álvarez, la directiva blaugrana ha comenzado a sondear otras alternativas en el mercado europeo. Entre los nombres marcados en la agenda de la dirección deportiva destaca el de Lautaro Martínez, actual capitán y referente ofensivo del Inter de Milán.

Lautaro Martínez es una pieza que goza de la plena aprobación de la dirección deportiva encabezada por Deco, así como del cuerpo técnico liderado por Hansi Flick. Ambos coinciden en que las características futbolísticas del atacante argentino, su movilidad, capacidad de presión alta y efectividad de cara al arco rival, encajarían en el esquema táctico que pretende consolidar el conjunto catalán.

Sin embargo, que el atacante sudamericano figure como el principal "Plan B" no implica que se hayan iniciado contactos formales. Hasta el momento no han existido conversaciones ni acercamientos con la directiva del club italiano ni con los representantes del futbolista para abrir una negociación formal.

¿Cuánto vale la cláusula de rescisión de Lautaro Martínez?

En el apartado económico y contractual, la situación contractual de Lautaro impone un escenario complejo. El delantero renovó su vínculo con la escuadra nerazzurra firmando un contrato a largo plazo hasta junio de 2029. A diferencia de acuerdos pasados donde existía una cláusula de rescisión de 111 millones de euros, el contrato actual no contempla una cláusula de rescisión fija.

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Al no existir un monto liberatorio estipulado en el documento contractual, cualquier club interesado en sus servicios está obligado a sentarse a negociar directamente con el Inter de Milán. La postura de la entidad italiana es firme: el capitán es considerado un elemento intransferible salvo que llegue una oferta fuera de mercado que obligue a la directiva a reconsiderar su permanencia.

El Barcelona se mantendrá atento a la evolución del mercado de pases mientras analiza las finanzas para determinar si es factible lanzar una ofensiva por el delantero internacional argentino.

