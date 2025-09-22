Le marcó gol a River y a Boca: flamante refuerzo OFICIAL de Argentina al Querétaro

Mateo Coronel es el flamante refuerzo oficial del Querétaro para el Apertura 2025, proveniente de la Liga de Argentina. El delantero vive su primera experiencia fuera del país con Gallos Blancos, que lo recibió de la mejor manera al vencer 2-0 a Pachuca en la jornada 9 de la Liga BBVA MX . La llegada del futbolista de 26 años genera muchas expectativas, pues le ha marcado goles a 2 grandes clubes: River Plate y Boca Juniors.

Los Gallos Blancos hicieron oficial la llegada de Coronel mediante sus redes sociales. El argentino estará prestado hasta diciembre de 2026, aunque el equipo mexicano tiene la opción de compra en caso de que cumpla con las expectativas de la Liga BBVA MX, donde un jugador dio pena, pese a que fue candidato en 2011 al Balón de Oro .

@mateocoronel11 Mateo Coronel llega desde Argentina para reforzar al Querétaro en el Apertura 2025

Mateo tuvo un debut de ensueño, pues ganó en su primer partido con la playera de los Gallos Blancos. El delantero ingresó de cambio al minuto 69 por su compañero Jhojan Julio, quien marcó uno de los goles con el que Querétaro derrotó 2-0 a Pachuca y así terminar con una seguidilla de derrotas.

TE PUEDE INTERESAR:



Los goles de Mateo Coronel a River Plate y Boca Juniors

Mateo Coronel es un jugador que surgió de las inferiores de Argentinos Juniors, para después pasar al Atlético Tucumán, club con el que le anotó goles a los equipos más importantes del continente como lo son River Plate y Boca Juniors.

El delantero le marcó primero a River el 29 de abril de 2023 para darle el empate 1-1 a su equipo. Mientras que el tanto a Boca fue el 13 de mayo de 2024 en el partido que ganó por la mínima Atlético Tucumán. En ambos partidos el argentino fue titular, pero solo en el segundo disputó los 90 minutos.

¿Cada cuánto marca gol Mateo Coronel, flamante refuerzo del Querétaro?

Mateo Coronel lleva 40 goles en 233 partidos disputados durante toda su carrera, según estadísticas de la plataforma BeSoccer. El delantero anota en 0.17 encuentros, una marca muy baja para lo que requiere Querétaro, pues actualmente marcha como penúltimo lugar de la Tabla General del Apertura 2025 con 7 puntos; 3 más que Puebla, que ocupa el último puesto.