ÚLTIMA HORA: Confirmados las FECHAS y HORARIOS de los partidos de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

León, Rayados, América y Toluca son los cuatro equipos de la Liga BBVA MX que obtuvieron su pase a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 y ahora se preparan para enfrentar a los mejores clasificados de la Major League Soccer (MLS) en la siguiente ronda.

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Fechas y horarios de los partidos de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Los partidos de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 se disputarán entre el mares 25 y miércoles 26 de agosto, todos ellos en los Estados Unidos.

Además del título de la Leagues Cup, también estará en juego tres lugares para la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que los equipos buscarán imponer condiciones en un torneo que enfrenta a ambas ligas.

Martes 25 de agosto



Rayados vs Chicago Fire | Seat Geek Stadium de Briggeview, Illionis - 19:30 horas

Club León vs Real Salt Lake | Dick's Sporting Goods Park de Commerce City, Colorado - 20:30 horas

Miércoles 26 de agosto

América vs Columbus Crew | Dignity Health Sport Park de Carson, California - 19:45 horas

Toluca vs Austin FC | Spors Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey - 20:30 horas

Los cuatro ganadores avanzarán a las Semifinales que se disputarán entre el 1 y 2 de septiembre, mientras que los ganadores de estas disputarán la Final por el título el 6 de septiembre y los perdedores jugarán el partido por el tercer lugar el mismo día buscando su pase a la Copa de Campeones de la Concacaf.

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