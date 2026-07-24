Leandro Paredes rompió el silencio tras la final vs España y los argentinos no pueden creer lo que dijo

Leandro Paredes volvió a hablar públicamente después de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y dejó una declaración que rápidamente generó repercusión entre los aficionados argentinos. El mediocampista de Boca Juniors fue consultado sobre las teorías de conspiración que circularon tras la derrota frente a España y respondió con una postura contundente.

Las palabras del volante aparecieron luego de su regreso a la actividad con el conjunto xeneize y fueron difundidas por el medio de medios deportivos. En ellas, Paredes descartó cualquier tipo de polémica alrededor del arbitraje o del desenlace de la final y reconoció el mérito del rival.

Qué dijo Leandro Paredes sobre la final del Mundial 2026

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 aseguró que el plantel no presta atención a las versiones que circularon después del partido decisivo y fue claro al analizar el resultado.

"No les damos bola. Sabemos que hicimos un gran Mundial y en la final España fue superior, mereció ganar, mereció ser campeón", expresó Leandro Paredes, según reprodujeron medios deportivos. Las declaraciones sorprendieron porque, desde el final del encuentro, una parte de la afición argentina había cuestionado distintas decisiones arbitrales y acciones puntuales del compromiso. Sin embargo, el mediocampista eligió destacar el rendimiento del seleccionado español y dar por cerrado el debate.

TE PUEDE INTERESAR:

Argentina finalizó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como subcampeona tras caer en la final ante España, luego de haber superado una exigente fase eliminatoria. Paredes fue uno de los futbolistas con mayor participación durante el torneo y ahora busca enfocarse nuevamente en su presente con Boca Juniors, dejando atrás la derrota que privó a la Albiceleste de conquistar su cuarta estrella mundial.