La FIFA elige el mejor gol del Mundial 2026: cómo votar desde México

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya terminó con España como campeona del torneo tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva York. Sin embargo, la emoción continúa para los aficionados, ya que la FIFA abrió la votación para elegir el mejor gol de toda la competencia.

Después de un torneo que dejó cientos de anotaciones y momentos inolvidables, el organismo seleccionó 12 goles finalistas que competirán por el premio al Gol del Torneo Hyundai. Entre los nominados aparecen figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland, Julián Álvarez y Ferran Torres.

Cómo votar por el mejor gol del Mundial 2026

La FIFA confirmó que los aficionados pueden participar en la elección hasta el próximo 27 de julio. Para emitir su voto, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de la FIFA y acceder a la sección dedicada al Gol del Torneo Hyundai de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Una vez dentro, podrán visualizar los videos de cada anotación nominada y seleccionar su favorita. Entre las 12 anotaciones seleccionadas por la FIFA destacan algunas de las jugadas más espectaculares del torneo.

Los candidatos son:



Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina vs Qatar)

Julián Álvarez (Argentina vs Suiza)

Jude Bellingham (Inglaterra vs Francia)

Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde vs Argentina)

Erling Haaland (Noruega vs Brasil)

Wilson Isidor (Haití vs Marruecos)

Elijah Just (Nueva Zelanda vs Irán)

Daizen Maeda (Japón vs Suecia)

Kylian Mbappé (Francia vs Senegal)

Lionel Messi (Argentina vs Argelia)

Eldor Shomurodov (Uzbekistán vs RD Congo)

Ferran Torres (España vs Argentina)

El gol de la final también compite

Uno de los candidatos más destacados es el tanto de Ferran Torres, que terminó siendo decisivo para que España conquistara la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La jugada nació tras una acción de Nico Williams, quien dejó el balón servido dentro del área para que el delantero español definiera de primera intención y marcara el único gol de la final frente a Argentina.

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También figura entre los nominados el espectacular gol de Julián Álvarez contra Suiza, así como el potente disparo de larga distancia de Erling Haaland ante Brasil, considerado por muchos aficionados como uno de los mejores goles de todo el campeonato.

|REUTERS

Ahora la decisión final quedará en manos de los aficionados, quienes elegirán cuál fue la anotación más espectacular del Mundial 2026.

