Última Hora: Cruz Azul anuncia refuerzo 6 veces campeón con Tigres

La Liga MX Femenil está por comenzar y todos los equipos aún están moviendo sus fichas para tratar de reforzar su plantilla en busca de conquistar el Torneo Apertura 2026, en esta ocasión el Cruz Azul anunció la llegada de Ofelia Solis.

A través de sus redes sociales el club de La Noria hizo oficial la incorporación de la portera de 30 años que está en busca de una nueva oportunidad dentro de la Liga MX. Con un glorioso paso por el Club Tigres ahora buscará conquistar la titularidad del arco de Cruz Azul.

Ofelia es una portera que llega para aportar mucha experiencia, en su paso por Tigres logró conquistar 6 títulos de liga y 3 Campeón de campeones.

Ofelia fue titular en la primera gran etapa de Tigres en la Liga BBVA MX Femenil, sin embargo, a raíz de la llegada de la mexicana Cecilia Santiago, tuvo un rol distinto en la institución y dejó la titularidad. vAhora llega a Cruz Azul en busca de potenciar a La Máquina para conseguir su primer título de Liga; buscará pelear la titularidad del arco de La Noria ante Melany Villeda, portera proveniente de Pumas y seleccionado nacional.

¿Cuándo debuta Cruz Azul Femenil?

Aún no se publica el calendario oficial del torneo Apertura 2026, sin embargo, se sabe que podría arrancar el fin de semana del 31 de julio.

¿Dónde jugará Cruz Azul Femenil?

Durante temporadas pasadas Cruz Azul jugaba en las instalaciones de La Noria, sin embargo, desde la temporada pasada se confirmó que jugarán en el Estadio Centenario, firmando un acuerdo que las mantendrá jugando como locales ahí al menos hasta el año 2030.

Podría interesarte:

