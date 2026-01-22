Naomi Osaka protagoniza un tenso momento en el Abierto de Australia: “No tienes idea del juego limpio”

La tenista Naomi Osaka protagonizó un tenso momento este jueves 22 de enero durante el partido de la tercera ronda del Abierto de Australia 2026 ante Sorona Cirstea disputado en el Margaret Court Arena de Melbourne que terminó con victoria para la japonesa.

Te puede interesar: Estos son los horarios donde madre e hijo competirán en los JJOO de Invierno

Entrevista Piojo Alvarado: “Quiero hacer bien las cosas para estar en la lista final del Mundial”

Naomi Osaka protagoniza tenso momento ante Sorona Cirstea

Sorona Cirstea se quejó ante la jueza de silla de que Naomi Osaka gritara "come on (Vamos)" entre su primer y segundo saque; sin embargo, la réferi le dio poca importancia y respondió a los cuestionamientos de la rumana, pero dejó continuar el juego sin apercibir a la japonesa.

Sin embargo, Cirstea no se quedó callada y al terminar el encuentro le reclamó a Osaka con un tenso saludo a mitad de cancha y una evidente molestia por la actitud que había tenido su rival.

"¿Y qué fue eso?", preguntó Osaka, a lo que Cirstea respondió: "No sabes lo que es el fair play, amiga... Llevas tanto tiempo jugando y no sabes lo que es el juego limpio", sentenció.

Sorana Cirstea wasn't happy with Naomi Osaka hyping herself up in between sets 😳 @tntsports



pic.twitter.com/LuKUIeo4Y1 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 22, 2026

Posteriormente, Osaka fue entrevistada y aseguró que nunca había recibido quejas por su actitud y señaló que Cirstea pudo haberle pedido que parara.

“Ella podría haberme pedido que parara Honestamente… nadie se ha quejado de eso antes. Además, la jueza no me dijo que estaba equivocada, la jueza dijo que estaba bien. Como que pensé que ya habíamos superado eso”, declaró.

Finalmente, ofreció disculpas a su rival por sus comentarios. “Supongo que las emociones estaban muy a flor de piel para ella. También quiero disculparme. Creo que las primeras cosas que dije en la cancha fueron irrespetuosas. No me gusta faltar al respeto a la gente. Eso no es lo que hago. Al parecer, hubo algunos gritos que la enfadaron. Da igual. Es una gran jugadora. Creo que este fue su último Open de Australia. Lamento que se enfadara por eso”, finalizó.

Te puede interesar: ¡Hermoso! Así luce El Grande Americano con el jersey de la Selección Mexicana