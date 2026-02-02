ÚLTIMA HORA: Mandan a LeBron James con los suplentes y extiende récord en el All Star de la NBA

La NBA anunció este domingo 1 de febrero las 14 plazas de suplentes para el All Star Game que se celebrará el 15 de febrero de 2026 en Inglewood y la noticia más destacada fue la inclusión de LeBron James como uno de los revulsivos desde el banquillo, extensión de su racha histórica al ser seleccionado por 22ª temporada consecutiva.

Te puede interesar: El récord de Federer y Nadal que Alcaraz y Sinner quieren romper

La leyenda, Julio César Chávez nos cuenta sobre la cartelera en donde estarán Julio y Omar Chávez

¿Cómo es el formato del All Star de este año de la NBA?

La lista de reservas fue elegida por entrenadores de la liga y complementa a los titulares anunciados previamente; entre los nombres sobresalen también leyendas vivientes como Kevin Durant y varias incorporaciones por primera vez al evento. El formato del All Star de este año difiere del tradicional Este vs Oeste; será un torneo de tres equipos (dos equipos de jugadores estadounidenses y uno internacional) que jugarán un round-robin de partidos cortos antes de definir al campeón.

Además de LeBron y Durant, la nómina de suplentes incluye jugadores consolidados y debutantes en la fiesta de mitad de temporada. Se confirmó la presencia de jóvenes y veteranos que aportarán equilibrio a las escuadras; entre los primeros convocados por primera vez figuran Jamal Murray, Norman Powell, Deni Avdija, Jalen Duren, Jalen Johnson y Chet Holmgren, todos ellos integran el grupo de 14 reservas anunciado.

¿Quiénes son los titulares más llamativos del All Star de la NBA?

Los titulares anunciados con anterioridad incluyen a figuras como Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić, Luka Dončić, Stephen Curry, Victor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander; la combinación de esos jugadores franquicias con los suplentes dará lugar a partidos de alto voltaje en la antesala del parón de equipos.

Para LeBron, la condición de suplente no borra la magnitud del registro; mantener una presencia ininterrumpida en el All-Star durante 22 años lo consolida como el jugador con más apariciones en la historia del evento y subraya su relevancia continuada en la NBA pese a la evolución de las plantillas y formatos. La atención ahora se centrará en cómo se integran estas piezas en el nuevo formato y en la presencia del partido en Los Angeles el 15 de febrero.

Te puede interesar: Sarah Schleper y su hijo, los mexicanos que competirán juntos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026