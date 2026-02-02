El récord de Federer y Nadal que Alcaraz y Sinner quieren romper

En el tenis, dominar un torneo es difícil; dominar una era completa, casi imposible. Por eso, cuando dos jugadores se reparten los títulos grandes durante varias temporadas, la conversación deja de ser “buena racha” y se vuelve historia en construcción, con un solo punto de referencia real: las dinastías.

Te puede interesar: Alcaraz y los demás tenistas que tienen el Career Grand Slam

Alcaraz y Sinner buscan romper la racha de Federer y Nadal

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están a solo dos Grand Slams de empatar el récord de más majors consecutivos ganados por dos jugadores, una marca que pertenece a Roger Federer y Rafael Nadal, quienes se repartieron 11 títulos seguidos entre Roland Garros 2005 y el US Open 2007.

La secuencia actual que los empuja hacia ese techo se construyó así, con el dominio alternado en los últimos nueve Grand Slams:



Australian Open 2024: Sinner

Roland-Garros 2024: Alcaraz

Wimbledon 2024: Alcaraz

US Open 2024: Sinner

Australian Open 2025: Sinner

Roland-Garros 2025: Alcaraz

Wimbledon 2025: Sinner

US Open 2025: Alcaraz

Australian Open 2026: Alcaraz

Esa racha ya los coloca en una zona muy poco transitada. Y el espejo histórico es claro: el “techo” de 11 que firmaron Federer y Nadal no solo fue largo; también fue simbólico, porque definió una época donde casi nadie más tocaba trofeo.

Además, ese dominio terminó de manera precisa y con un nombre propio: en el Australian Open 2008, Novak Djokovic rompió la secuencia y ganó su primer Grand Slam, un recordatorio de lo difícil que resulta sostener una hegemonía cuando el circuito encuentra una grieta.

Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis

La lista de los 11 Grand Slams que consiguieron Federer y Nadal de manera consecutiva

2005 Roland Garros: Rafael Nadal 2005 Wimbledon: Roger Federer 2005 US Open: Roger Federer 2006 Australian Open: Roger Federer 2006 Roland Garros: Rafael Nadal 2006 Wimbledon: Roger Federer 2006 US Open: Roger Federer 2007 Australian Open: Roger Federer 2007 Roland Garros: Rafael Nadal 2007 Wimbledon: Roger Federer 2007 US Open: Roger Federer

Te puede interesar: Alcaraz dispara la comparación: así iban Nadal, Federer y Djokovic a los 22 años en Grand Slams