LeBron James ya es el jugador con más partidos en la historia de la NBA

El sábado pasado, se disputó el juego entre Los Ángeles Lakers y Orlando Magic, donde LeBron James hizo historia al convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia de la NBA, al alcanzar los mil 612 encuentros.

La estrella de Los Lakers, ha logrado superar la marca de Robert Parish, quien tenía el récord hasta el momento, tras su retiro como jugador profesional en 1997. Además, el momento fue especial para LeBron James, pues su equipo está pasando por una buena racha en donde él ha sido parte fundamental.

Los playoffs de la NBA

Estos son los números de LeBron James en la NBA

LeBron James tiene 23 años como profesional en la NBA, aunque no todos sus partidos han sido con Los Ángeles Lakers, pues anteriormente disputó 548 partidos como jugador de los Cleveland Cavaliers, también estuvo en el Miami Heat, donde disputó 294 encuentros.

En su segunda etapa con los Cleveland Cavaliers, estuvo presente en la duela en 301 ocasiones, mientras que con Los Ángeles Lakers, lleva un total de 469 partidos, en todos los equipos ha sido figura clave, por lo que es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA.

Por si fuera poco, LeBron James es el jugador con más puntos en la NBA, tienen un total de 21 llamados al juego de las estrellas, cifra que es todo un récord, cuenta con uno de los palmarés más importantes, entre ellos:

