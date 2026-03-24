El mexicano Karim López se declara elegible para el Draft 2026 de la NBA

Karim López es una de las grandes promesas mexicanas en el basquetbol, que ha dado el paso que muchos estaban esperando, pues tras una temporada en donde brilló con luz propia por su talento, el joven ha confirmado que va a estar en el Draft 2026 de la NBA, punto clave que va a ser fundamental en su carrera.

Así confirmó la noticia Karim López su llegada al Draft 2026 de la NBA

La noticia fue confirmada por el joven Karim López, quien se ha declarado listo para sumarse al Draft 2026 de la NBA, decisión que ha tomado para bien de su carrera, pero que antes lo revisó con su familia y sus agentes.

Los playoffs de la NBA

La promesa mexicana ha revelado que es un momento para el que se ha preparado toda su vida, confirmando que es el momento adecuado para dar el siguiente paso en su carrera.

Karim López ha tomado esta decisión, luego de una temporada de consolidación y que lo ha puesto en el radar internacional, luego de estar con los New Zealand Breakers, donde ganó la Ignite Cup, teniendo buenos números con un total de 12 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y dos robos.

El joven mexicano juega como alero, tiene 2.06 metros de estatura, su talento sobre la duela lo ha llevado a ser uno de los jugadores a seguir en el próximo Draft de la NBA, también se ha mencionado que su estilo de juego es muy versátil, situación que encaja bien con los estándares modernos.

Karim López se sumaría a una lista de jugadores mexicanos que han brillado en la NBA, entre ellos: Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Juan Toscano-Anderson y Jaime Jáquez Jr..

