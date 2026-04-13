Leicester City, de la proeza de ganar la Premier League a estar al borde de la Tercera División

El Leicester City sorprendió al mundo y demostró que en las principales ligas de Europa no hay imposibles, cuando en la temporada 2015-16 conquistó la Premier League por primera vez en sus más de 130 años de historia con un plantel limitado y con futbolistas que habían sido desechados de otros clubes; sin embargo, a 10 años de aquella proeza el equipo vive una realidad diametralmente opuesta.

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El Leicester City, de ganar la Premier League al borde de la Tercera División

Jamie Vardy se encargó de comandar al Leicester City a ganar la Premier League 2015-16 junto a otros jugadores como Wes Morgan, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Kasper Schmeichel y dirigidos por Claudio Ranieri superando en la tabla a gigantes ingleses como Arsenal, Liverpool, Manchester City y Manchester United.

Una hazaña que parecía un sueño hecho realidad para un club con presupuesto limitado que incluso un año antes había estado al borde del descenso a segunda.

Sin embargo, la historia que cautivó al mundo terminó casi de inmediato y es que jugadores como Kanté, que había sido la columna vertebral del equipo, dejó al Leicester a la siguiente temporada y otras figuras le siguieron en los años posteriores.

LEICESTER, ENGLAND - MAY 07: Leonardo Ulloa of Leicester City lifts the Premier League Trophy as players and staffs celebrate the season champion after the Barclays Premier League match between Leicester City and Everton at The King Power Stadium on May 7, 2016 in Leicester, United Kingdom. (Photo by Michael Regan/Getty Images)|Michael Regan/Getty Images

Solo Jamie Vardy permaneció en el club hasta hasta la ventana de transferencias del verano del 2025 cuando tras 13 años con los Foxes se marchó finalmente al Cremonense de la Serie A.

Al Leicester City solo le alcanzó para ganar la FA Cup de la temporada 2020-21 y la Community Shield 2012, no títulos menores, pero que dejaron claro que la conquista de la Premier League fue un éxito fugaz.

Para la campaña 2016-17, el Leicester terminó en el lugar 12 de la tabla y en los siguientes años su mejor lugar fueron dos quintos puestos que le permitieron disputar la UEFA Europa League, pero para la Temporada 2022-23 perdió la categoría y aunque consiguió regresar casi de inmediato, volvió a descender en el 2025.

El Leicester City está muy cerca de la Tercera División|Reuters

Ya sin figuras, los Foxes se encuentran actualmente en el lugar 23 de la Championship (Segunda División de Inglaterra) con una sanción de menos seis puntos por violar el Fair Play Financiero, a tres unidades de su rival más cercano y con cuatro partidos por disputar.

Sin embargo, solo han ganado dos juegos en lo que va del 2026, por lo que de continuar con la tendencia, todo parece indicar que la siguiente temporada continuarán con su descenso a los infiernos y serán inquilinos de la Tercera División de Inglaterra.

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