Rayados lo formó, pero Tigres lo colocó en el radar de Europa; hoy lleva 4 meses sin encontrar equipo

Pocos futbolistas han vestido las camisetas de Rayados y Tigres durante su carrera profesional. El Clásico Regio es de los más imponentes de la Liga BBVA MX, sin embargo, hubo un futbolista que desafió todo tipo de pronóstico y no tuvo problema en defender ambos bandos durante su carrera. Ese es el caso de Luis ‘Chaka’ Rodríguez, quien realizó toda su formación en el Monterrey.

Jugó en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20 de Rayados hasta que el entrenador Víctor Manuel Vucetich captó su talento y lo hizo debutar en Primera División en el año 2010. Pese a sus cualidades, el lateral derecho no tuvo lugar en La Pandilla y salió de forma definitiva en el año 2012. Cuatro años más tarde, el Chaka Rodríguez daría un giro de 180 grados en su carrera como futbolista y ficharía por los Tigres de UANL.

Chaka Rodríguez durante sus inicios en Monterrey|Archivo

Chaka Rodríguez se convirtió en una pieza clave de Tigres

A pesar de que estuvo cerca de fichar por Chivas, los Felinos se plantaron y pagaron 5 millones de dólares por la totalidad de su ficha en el año 2016 para hacerse con sus servicios. Dicha inversión fue fructífera para Tigres, ya que el defensor obtuvo múltiples títulos, entre ellos, tres Liga BBVA MX (2016, 2017 y 2019) y una Concacaf Champions Cup (2020).

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Rodríguez se convirtió en un verdadero referente del cuadro universitario, alcanzando los 211 partidos jugados. Su rendimiento regular a lo largo de su estancia en Tigres llevó a que equipos de Europa se interesaran en él. Por el año 2020, clubes como Galatasaray mostraron intención de fichar al lateral mexicano, pero éste prefirió quedarse en Monterrey, su ciudad natal y donde se sentía muy a gusto.

Chaka Rodríguez durante su paso por Tigres|Getty Images

Una carrera que está llegando a su fin

Los mejores tiempos del Chaka Rodríguez llegaron a su fin y, a sus 35 años de edad, lleva cuatro meses sin conseguir equipo. Su última participación como futbolista profesional fue con Pachuca en la Liga BBVA MX, club en el que jugó entre los años 2024 y finales de 2025. Desde enero que está sin equipo y su futuro es una incógnita.

El defensor no ha coqueteado con el retiro, pero tampoco ha mostrado predisposición por continuar con su carrera futbolística. Lo cierto es que Rodríguez construyó un legado difícil de superar en Tigres, pese a haberse formado en el rival de toda la vida.