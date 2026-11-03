Leipzig vs Manchester City: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 4 de la Champions League

La UEFA Champions League avanza con sus actividades de Jornada 4, por ello el Leipzig vs Manchester City se percibe como un platillo digno de apreciar. Ante eso, este artículo contiene la mejor previa y te indica cómo y dónde ver la partida pactada para el miércoles 4 de noviembre. El juego iniciará a las 14:00 horas en tiempo del centro de México y se disputará en el Red Bull Arena.

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¿Qué esperar del Leipzig vs Manchester City de la Champions League?

El conjunto alemán se percibe como un rival que no está dando lo que muchos esperaban. Es decir, se sabe que está debajo de los titanes de Alemania (BVB y Bayern), pero en sus duelos de Champions League muchos se han sentido defraudados. Cayeron en dos ocasiones 4-1 (Como y Real Madrid) y vencieron por la mínima al PSV. Ante eso, este duelo parece que llegan como víctimas.

Sin embargo, algunos tienen fe en el equipo de Red Bull porque los ciudadanos han venido a menos tras un inicio de campaña bastante pulcro. En sus últimos 6 duelos acumulan 3 victorias y 3 derrotas, mientras que en los 3 partidos más recientes perdieron dos y ganaron uno en penales. Por ello, requieren de un contundente triunfo que les permita colarse o al menos acercarse al TOP8 de la Fase de la Liga de la presente UCL… donde acumulan dos triunfos y una caída.

¿Dónde ver EN VIVO el Leipzig vs Manchester City de la UCL?

En la oferta para el público mexicano, dos cadenas se quedaron con los derechos de transmisión de la Liga de Campeones de la UEFA y al mismo tiempo los de la Premier League. Por ello, la gente debe esperar fecha tras fecha para conocer dónde verá los partidos (divididos a la mitad). Ya sea por HBO MAX o por FOX ONE. Y este duelo se verá específicamente por la señal de FOX.

Probables alineaciones Leipzig vs Manchester City