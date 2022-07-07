EN VIVO: Alebrijes vs Venados | Liga BBVA Expansión MX

La Liga BBVA Expansión MX continúa en las pantallas de FUT Azteca, pues Alebrijes de Oaxaca reciben a los Venados en partido correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura 2022 que podrás verlo EN VIVO por Azteca Deportes.

VER AQUÍ EL PARTIDO ALEBRIJES VS VENADOS

¿Cómo llegan Alebrijes y Venados al partido?

El conjunto de los Leones Negros recibió a los Alebrijes en el primer partido del certamen, este duelo se jugó en el Estadio Jalisco y el marcador final quedó 0-0, en la tabla general los oaxaqueños están en la plaza 11. Por su parte el conjunto de Venados cayó 3-1 en su casa, el Estadio Carlos Iturralde ante el Correcaminos.

Antecedentes entre Alebrijes de Oaxaca y Venados

Desde el 2012, el cuadro de Oaxaca lleva ventaja en enfrentamientos contra el cuadro de Yucatán, pues tienen 7 victorias, cinco empates y solo una derrota, además que ha encajado 17 goles, mientras que Venados solo ha anotado 9 dianas.

Te puede interesar: El bajo nivel de Henry Martín pone en duda su continuidad en América



Horario y dónde ver Alebrijes de Oaxaca vs Venados de Mérida

Los Alebrijes de Oaxaca se miden ante los Venados de Mérida, en duelo correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA Expansión MX y lo podrás seguir en vivo este jueves 7 de julio a las 16:55 horas (Tiempo del centro de México) por aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes con la narración de Paco González, Daniel López Casarín y Omar Villarreal.



Los partidos de la Jornada 2 de la Liga BBVA Expansión MX

Martes 6 de julio

Atlético de Morelia 2-0 Tlaxcala

Cancún 0-1 Raya2

Dorados 1-2 Cimarrones

Miércoles 6 de julio

Durango 0-0 Atlético La Paz

Mineros 3-4 Tapatío

Correcaminos vs Atlante

Jueves 7 de julio

Alebrijes vs Venados

Viernes 8 de julio

Celaya vs Pumas Tabasco

Domingo 10 de julio

Leones Negros vs Tepatitlán

Te puede interesar: Miguel Ponce responde a Ochoa por sus comparaciones con el Real Madrid