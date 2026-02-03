Lens envió un contundente mensaje sobre Allan Saint-Maximin que hizo enfurecer a todos los americanistas

Recientemente se conoció que Allan Saint-Maximin tenía nuevo equipo apenas un día después de rescindir su contrato con el Club América , alegando razones personales, familiares y hasta supuestos insultos racistas (no expresados en su comunicado de despedida). Ahora, el Racing Club de Lens envió un contundente mensaje que hizo enfurecer a todos los americanistas.

Tras conocerse que el Lens convocó a Saint-Maximin para el partido de copa , los aficionados de las Águilas no perdonan que el francés se haya ido rescindiendo su contrato luego de que la institución invirtiera una buena cantidad de dinero en él. Mientras tanto, su equipo actual denunció comentarios violentos y racistas.

El comunicado de Racing Club Lens contra aficionados del Club América

El comunicado de prensa del club expresó el apoyo al francés. “El Racing Club de Lens está indignado y condena con la mayor firmeza la avalancha de comentarios de odio e insultos racistas dirigidos a su nuevo jugador, Allan Saint-Maximin, en las redes sociales”, sostuvo.

Además, agregó que, como medida responsable, cerrará los comentarios de algunas de sus publicaciones y “continuará tomando todas las medidas necesarias para que sus plataformas de redes sociales sean lugares de expresión saludables y respetuosos”.

Communiqué du Racing Club de Lens : soutien à Allan Saint-Maximin



Le Racing Club de Lens s'indigne et condamne avec la plus grande fermeté le déferlement de propos haineux et d’insultes à caractère raciste dont son nouveau joueur, Allan Saint-Maximin, est la cible sur les… pic.twitter.com/QQYa1g6q3a — Racing Club de Lens (@RCLens) February 3, 2026

Además, la institución francesa explicó: “Como club cívico y comprometido, Racing reafirma su compromiso con los valores del respeto y la tolerancia, y apoya a Allan y sus seres queridos, a quienes ofrece su total y completo apoyo”.

¿Cuánto dinero perdió el Club América por Allan Saint-Maximin?

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, el Club América le había pagado más de 10 millones de euros al Al-Ahli en agosto de 2025 por el traspaso de Saint-Maximin. El extremo francés de 28 años se marchó gratis. No se hizo público si hubo algún tipo de retribución para dejarlo salir de esa manera.

Saint-Maximin sorprende a los aficionados del América|Crédito: @ClubAmerica / X

Los números de Allan Saint-Maximin en Club América

Allan Saint-Maximin no estuvo el tiempo que se esperaba en las Águilas. Sus números en Club América fueron los siguientes (según BeSoccer):