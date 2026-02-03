Saint-Maximin es CONVOCADO por su nuevo equipo para la Copa de Francia

Comienza una nueva etapa para Allan Saint-Maximin. Luego de salir del Club América para regresar a Ligue 1 y jugar con el Racing Club de Lens, el delantero de 28 años de edad ya fue considerado por el entrenador del equipo para disputar los Octavos de Final de la Copa de Francia frente a Troyes.

En el Estadio Stade de l'Aube, el nuevo equipo del exjugador del cuadro azulcrema se mete a territorio visitante tras haber superado la Ronda de 32 en la que eliminaron al Football Club Sochaux-Montbéliard por marcador de 3-0.

Dirigidos por Pierre Sage, Saint-Maximin podría ver sus primeros minutos en la escuadra del R.C Lens. En la convocatoria, el exjugador del América va a competir por un puesto junto a Sotoca, Édouard, Sima, Saïd y Rayan Fofana para conseguir un puesto en el once inicial.

Números de Saint-Maximin con el América

Jugando en la Liga BBVA MX, el atacante tuvo un registro de 15 partidos jugados con marca de tres goles y dos asistencias. La salida del América se dio luego de que el francés denunciara racismo contra sus hijos además de que de acuerdo en palabras de André Jardine, Allan Saint-Maximin no pudo adaptarse de buena forma al equipo.

El partido de Troyes vs Lens se va a disputar este miércoles 4 de febrero en punto de las 14:00 horas, tiempo de la CDMX. Entre otros compromisos de 8vos de Final en la Copa de Francia, Reims se mide a Le Mans, Marsella tiene como rival a Rennes, Niza se enfrenta a Montpellier, Lyon vs Laval, Lorient vs Paris FC, Toulouse vs Amiens SC y Racing de Estrasburgo vs Mónaco.

