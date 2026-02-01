Nuevo equipo de Saint-Maximin tras humillar al América

Allan Saint-Maximin volverá a su país para jugar en la Ligue 1 vistiendo la camiseta del RC Lens, según información de medios franceses. El extremo, que apenas este sábado 31 de enero se desvinculó oficialmente del conjunto del América, firmará en las próximas horas con el conjunto del norte de Francia, en lo que representa un regreso a tierras galas tras un breve y polémico paso por la Liga BBVA MX.

RESUMEN: Juárez vs Cruz Azul | J4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Saint-Maximin, conocido por su velocidad y desequilibrio en el ataque, buscará relanzar su carrera en un equipo que atraviesa un gran momento en la liga local. Su llegada se da en un contexto favorable, ya que Lens se encuentra peleando en lo más alto de la clasificación.

¿En qué lugar se encuentra el equipo de Lens en la Ligue 1?

El RC Lens pelea el primer lugar de la Ligue 1 con el Paris Saint Germain (PSG), con 46 puntos en 20 partidos, producto de 15 victorias, 1 empate y 4 derrotas. El equipo dirigido por Franck Haise ha mostrado solidez defensiva y eficacia ofensiva, con 34 goles a favor y apenas 16 en contra, lo que lo convierte en uno de los clubes más consistentes del torneo francés.

TE PUEDE INTERESAR:



La incorporación de Saint-Maximin busca añadir profundidad y variantes al ataque, especialmente en la recta final de la temporada, donde Lens aspira a mantener su posición de privilegio y asegurar su boleto a la próxima edición de la Champions League.

Saint-Maximin se encontrara con Florian Thauvin

En Lens, Saint-Maximin compartirá vestidor con un conocido del futbol mexicano, Florian Thauvin, exjugador de Tigres en la Liga BBVA MX. El francés regresó a su país tras su paso por la ciudad de Monterrey y ahora se ha consolidado como una pieza importante en el esquema del equipo. La dupla promete aportar dinamismo y experiencia en la ofensiva.

El fichaje de Saint-Maximin por el América generó expectativa en el Apertura 2025, pero su rendimiento no estuvo a la altura de lo esperado luego de enfrentar problemas de adaptación que terminaron por precipitar su salida.

