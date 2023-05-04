Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

León avanza a la Final de la Concachampions tras eliminar a Tigres

El León consiguió su pase a la Gran Final de la Concachampions, donde se medirá ante el LAFC de Carlos, luego de derrotar a los Tigres en las semifinales

Leon avanza a la Final de la Concachampions elimina Tigres
|GettyImages

Escrito por: Azteca Deportes

León avanzó a la Final de la Concachampions. En un partido con muchas emociones, la Fiera logró clasificarse al partido por el título de la Liga de Campeones de la Concacaf, luego de derrotar por marcador de 3-1, Global de 4-3, a los Tigres, que ahora tendrán que pelear por la Liga BBVA MX.

Con este resultado, los Esmeraldas se medirán al LAFC de Carlos Vela, que viene de vencer al Philadelphia Union, sin muchas complicaciones, pues en la ida empataron 1-1, pero en la vuelta, como locales, le pasaron por encima a su rival con un contendente 3-0.

La Gran Final está programada para jugarse, en el primer duelo el 31 de mayo de este año, y el segundo y definitivo será el 4 de junio. León buscará regresar a la Liga BBVA MX a lo más alto del torneo, pues el año pasado los Pumas no pudieron contra el Seattle Sounder y así perder una hegemonía de 17 años.

Cobertura León vs Tigres EN VIVO | Semifinal Concachampions

Carlos Vela y el LAFC esperan rival. En la segunda semifinal de la Concachampions 2023, se miden León vs Tigres, en el Estadio Nou Camp, donde los regiomontanos llegan con ventaja, luego de que el Volcán salieran victoriosos por pizarra de 2-1.

Los de Robert Dante Siboldi tuvieron que venir de atrás para poder arribar a la antesala de la Gran Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El tanto de la Fiera lo anotó Victor Dávila a los seis minutos del encuentro. Al 45', Sebastián Córdova igualó el marcador y tres minutos más tarde, en la compensación, Luis Quiñones puso cifras definitivas.

Te puede interesar: Los favoritos para el repechaje de la Liga MX según las apuestas

Estadísticas León vs Tigres EN VIVO | Semifinal Concachampions

Alineaciones confirmadas León vs Tigres | Semifinal Concachampions

León

Portero: Rodolfo Cota
Defensas: William Tesillo, Alfonso Alvarado, Stiven Barreiro, Adonis Frías
Medios: Elías Hernández, Byron Castillo, Fidel Ambriz, Lucas Romero
Delanteros: Víctor Dávila, Ángel Mena,

Te puede interesar: Deportes David Medrano adelanta los candidatos para dirigir al Necaxa

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán
Defensas: Igor Lichnovsky, Samir Caetano, Javier Aquino, Jesús Angulo
Medios: Rafael Carioca, Fernando Gorriarán, Sebastián Córdova, Guido Pizarro
Delanteros: Gignac, Luis Quiñones

Tags relacionados
Tigres de la UANL León

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP