León avanza a la Final de la Concachampions tras eliminar a Tigres

León avanzó a la Final de la Concachampions. En un partido con muchas emociones, la Fiera logró clasificarse al partido por el título de la Liga de Campeones de la Concacaf, luego de derrotar por marcador de 3-1, Global de 4-3, a los Tigres, que ahora tendrán que pelear por la Liga BBVA MX.

Con este resultado, los Esmeraldas se medirán al LAFC de Carlos Vela, que viene de vencer al Philadelphia Union, sin muchas complicaciones, pues en la ida empataron 1-1, pero en la vuelta, como locales, le pasaron por encima a su rival con un contendente 3-0.

La Gran Final está programada para jugarse, en el primer duelo el 31 de mayo de este año, y el segundo y definitivo será el 4 de junio. León buscará regresar a la Liga BBVA MX a lo más alto del torneo, pues el año pasado los Pumas no pudieron contra el Seattle Sounder y así perder una hegemonía de 17 años.

Cobertura León vs Tigres EN VIVO | Semifinal Concachampions

Carlos Vela y el LAFC esperan rival. En la segunda semifinal de la Concachampions 2023, se miden León vs Tigres, en el Estadio Nou Camp, donde los regiomontanos llegan con ventaja, luego de que el Volcán salieran victoriosos por pizarra de 2-1.

Los de Robert Dante Siboldi tuvieron que venir de atrás para poder arribar a la antesala de la Gran Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El tanto de la Fiera lo anotó Victor Dávila a los seis minutos del encuentro. Al 45', Sebastián Córdova igualó el marcador y tres minutos más tarde, en la compensación, Luis Quiñones puso cifras definitivas.

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Estadísticas León vs Tigres EN VIVO | Semifinal Concachampions

Alineaciones confirmadas León vs Tigres | Semifinal Concachampions

León

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: William Tesillo, Alfonso Alvarado, Stiven Barreiro, Adonis Frías

Medios: Elías Hernández, Byron Castillo, Fidel Ambriz, Lucas Romero

Delanteros: Víctor Dávila, Ángel Mena,

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Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Igor Lichnovsky, Samir Caetano, Javier Aquino, Jesús Angulo

Medios: Rafael Carioca, Fernando Gorriarán, Sebastián Córdova, Guido Pizarro

Delanteros: Gignac, Luis Quiñones