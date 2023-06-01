Así se vivió la final de ida León vs LAFC de la Concachampions
En los primeros 90 minutos de la final, León tomó ventaja sobre LAFC en la final de la CONCACAF Champions League 2023
Igual que en la Liga de Campeones de la Concacaf del 2020, el León se impuso al LAFC en el partido de ida. Aquella vez, el resultado fue 2-0, eran octavos de final y el equipo estadounidense remontó en la vuelta. En esta ocasión, se trata la final —la primera internacional en la historia de La Fiera— y el marcador fue 2-1.
Apenas al minuto 7, el capitán esmeralda, William Tesillo, aprovechó un tiro de esquina en su favor, se elevó dentro del área y remató con la cabeza a segundo poste para abrir el marcador.
El Nou Camp, intenso y al 80 por ciento de su capacidad, explotó con el tanto del colombiano y no perdió oportunidad de pitarle a Carlos Vela. La rivalidad futbolística entre México y Estados Unidos fue más notoria en la grada que dentro del terreno, donde los visitantes fueron endebles desde el comienzo.
Aunque la tendencia continuó, el marcador se mantuvo estático por varios minutos. Instantes antes de irse al descanso, el árbitro marcó penalti favorable a los locales y Ángel Mena cobró magistralmente para extender la ventaja.
Pese al dominio felino, existe el recuerdo de lo sucedido tres años atrás. La afición del Bajío se mantuvo involucrada para el complemento, pero Nicolás Larcamón mandó un planteamiento menos propositivo, situación que derivó en un segundo tiempo de escasas llegadas.
Ya en el agregado, cuando parecía el 2-0 parecía definitivo, un contragolpe de los del norte del Río Bravo culminó con un remate correcto del francés Denis Bouanga. El descuento llegó inesperadamente por la vía del líder de goleo de la MLS y el inmueble manifestó su descontento.
Se decretó el final del juego. León doblegó a los californianos y dio el primer paso de la reinvindicación con su público, 24 días después del magno fracaso que significó la eliminación en casa, frente al Atlético de San Luis. Hay un gol de diferencia. La MLS quiere el control de la zona, ese que, el año pasado, le arrebató el Seattle Sounders a los Pumas.
FINALIZA EL PARTIDO
Acaban los primeros 90 minutos de la final de la CONCACAF Champions League con ventaja para León
GOL DE LAFC
La visita recorta distancias en la final de ida de la Concachampions
GOL DE LEÓN
Ángel Mena convierte su disparo desde los once pasos para aumentar la ventaja en la final de ida de la Concachampions
🦁⚽ ¡Ángel Mena anota de penal y amplía la ventaja a 2-0 para @clubleonfc justo antes del medio tiempo!#SCCL23 pic.twitter.com/N4ju0sTJkX— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) June 1, 2023
PENAL PARA LEÓN
Tras revisión en el VAR, el árbitro señaló el manchón penal a favor de La Fiera
#Finalmente I #LEOvsLAFC— Club León (@clubleonfc) June 1, 2023
Penal para #LaFiera.
🦁1-0 🟡
GOL DE LEÓN
Con gol de William Tesillo, la Fiera abre el marcador ante LAFC en el juego de ida de la final de la Concachampions
⚽ 🥅 ¡Golazo de @clubleonfc! 🦁— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) June 1, 2023
¡@williamtesillo anota de cabeza el primero de la Final de #SCCL23! pic.twitter.com/IpoVlmnR6S
ARRANCA EL PARTIDO
Rueda el balón en el partido de León vs LAFC, la final de ida de la Concachampions
#Finalmente I #LEOvsLAFC— Club León (@clubleonfc) June 1, 2023
⏱️1'
¡Arranca La Gran Final! ¡VAMOS LEÓN!
🦁0-0🟡 pic.twitter.com/IVuKFtZSJv
El Estadio León será testigo del enfrentamiento de León vs LAFC, correspondiente a la final de ida de la CONCACAF Champions League. El juego entre Las Panzasverdes y Los Californianos definirá al campeón del torneo de clubes de la Confederación de América del Norte.
Previa León vs LAFC | Final IDA Concachampions
En la edición 2020 de la CONCACAF Champions League, León y LAFC se enfrentaron en la ronda de octavos de final, donde el conjunto mexicano tomó ventaja de dos goles en el juego de ida; sin embargo, para el duelo de vuelta, en la cancha del conjunto de la MLS, le dieron la vuelta con tres goles sin respuesta.
Durante la misma edición, LAFC llegó hasta la final donde enfrentó a Tigres en partido único. Los de la MLS tomaron ventaja en el marcador; a pesar de ello, los de la Liga BBVA MX anotaron dos goles sobre el cierre del partido y se llevaron el partido; por ende el campeonato.
Carlos Vela y LAFC cumplen un sueno
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El camino de León a la final de la CONCACAF Champions League
El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón empezó su camino a la final de la CONCACAF Champions League tras vencer a Tauro, equipo panameño, en la ronda de octavos de final. Posteriormente, se midieron a Violette, conjunto haitinao, en cuartos de final y eliminaron a Tigres en semifinales.
El camino de LAFC a la final de la CONCACAF Champions League
Por su parte, LAFC tuvo al Alajuelense como su primer rival en el camino a su final de la CONCACAF Champions League; tras conseguir su clasificación a cuartos de final, se enfrentó a Vancouver Whitecaps. Finalmente, Philadelphia Union fue su contrincante en la antesala de la Gran Final.
Alineaciones León vs LAFC | Final IDA Concachampions
Alineación de León
Rodolfo Cota
Iván Moreno
Jaine Barreiro
Adonis Frías
William Tesillo
Ángel Mena
Jairo Moreno
Lucas Romero
Fidel Ambriz
Afonso Alvarado
Víctor Dávila
June 1, 2023
Alineación de LAFC
John McCarthy
Aaron Long
Denil Maldonado
Ilie Sánchez
Diego Palacios
José Cifuentes
Ryan Hollingshead
Timothy Tillman
Kwadwo Opoku
Carlos Vela
Denis Bouanga
Calentando motores. #LAFC | #SCCL23 pic.twitter.com/dUtqvIHdsm— LAFC (@LAFC) June 1, 2023