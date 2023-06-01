Igual que en la Liga de Campeones de la Concacaf del 2020, el León se impuso al LAFC en el partido de ida. Aquella vez, el resultado fue 2-0, eran octavos de final y el equipo estadounidense remontó en la vuelta. En esta ocasión, se trata la final —la primera internacional en la historia de La Fiera— y el marcador fue 2-1.

Apenas al minuto 7, el capitán esmeralda, William Tesillo, aprovechó un tiro de esquina en su favor, se elevó dentro del área y remató con la cabeza a segundo poste para abrir el marcador.

El Nou Camp, intenso y al 80 por ciento de su capacidad, explotó con el tanto del colombiano y no perdió oportunidad de pitarle a Carlos Vela. La rivalidad futbolística entre México y Estados Unidos fue más notoria en la grada que dentro del terreno, donde los visitantes fueron endebles desde el comienzo.

Aunque la tendencia continuó, el marcador se mantuvo estático por varios minutos. Instantes antes de irse al descanso, el árbitro marcó penalti favorable a los locales y Ángel Mena cobró magistralmente para extender la ventaja.

Pese al dominio felino, existe el recuerdo de lo sucedido tres años atrás. La afición del Bajío se mantuvo involucrada para el complemento, pero Nicolás Larcamón mandó un planteamiento menos propositivo, situación que derivó en un segundo tiempo de escasas llegadas.

Ya en el agregado, cuando parecía el 2-0 parecía definitivo, un contragolpe de los del norte del Río Bravo culminó con un remate correcto del francés Denis Bouanga. El descuento llegó inesperadamente por la vía del líder de goleo de la MLS y el inmueble manifestó su descontento.

Se decretó el final del juego. León doblegó a los californianos y dio el primer paso de la reinvindicación con su público, 24 días después del magno fracaso que significó la eliminación en casa, frente al Atlético de San Luis. Hay un gol de diferencia. La MLS quiere el control de la zona, ese que, el año pasado, le arrebató el Seattle Sounders a los Pumas.

FINALIZA EL PARTIDO

Acaban los primeros 90 minutos de la final de la CONCACAF Champions League con ventaja para León

GOL DE LAFC

La visita recorta distancias en la final de ida de la Concachampions

GOL DE LEÓN

Ángel Mena convierte su disparo desde los once pasos para aumentar la ventaja en la final de ida de la Concachampions

🦁⚽ ¡Ángel Mena anota de penal y amplía la ventaja a 2-0 para @clubleonfc justo antes del medio tiempo!#SCCL23 pic.twitter.com/N4ju0sTJkX — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) June 1, 2023

PENAL PARA LEÓN

Tras revisión en el VAR, el árbitro señaló el manchón penal a favor de La Fiera

GOL DE LEÓN

Con gol de William Tesillo, la Fiera abre el marcador ante LAFC en el juego de ida de la final de la Concachampions

⚽ 🥅 ¡Golazo de @clubleonfc! 🦁



¡@williamtesillo anota de cabeza el primero de la Final de #SCCL23! pic.twitter.com/IpoVlmnR6S — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) June 1, 2023

ARRANCA EL PARTIDO

Rueda el balón en el partido de León vs LAFC, la final de ida de la Concachampions

El Estadio León será testigo del enfrentamiento de León vs LAFC, correspondiente a la final de ida de la CONCACAF Champions League. El juego entre Las Panzasverdes y Los Californianos definirá al campeón del torneo de clubes de la Confederación de América del Norte.

Previa León vs LAFC | Final IDA Concachampions

En la edición 2020 de la CONCACAF Champions League, León y LAFC se enfrentaron en la ronda de octavos de final, donde el conjunto mexicano tomó ventaja de dos goles en el juego de ida; sin embargo, para el duelo de vuelta, en la cancha del conjunto de la MLS, le dieron la vuelta con tres goles sin respuesta.

Durante la misma edición, LAFC llegó hasta la final donde enfrentó a Tigres en partido único. Los de la MLS tomaron ventaja en el marcador; a pesar de ello, los de la Liga BBVA MX anotaron dos goles sobre el cierre del partido y se llevaron el partido; por ende el campeonato.

Carlos Vela y LAFC cumplen un sueno

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El camino de León a la final de la CONCACAF Champions League

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón empezó su camino a la final de la CONCACAF Champions League tras vencer a Tauro, equipo panameño, en la ronda de octavos de final. Posteriormente, se midieron a Violette, conjunto haitinao, en cuartos de final y eliminaron a Tigres en semifinales.

El camino de LAFC a la final de la CONCACAF Champions League

Por su parte, LAFC tuvo al Alajuelense como su primer rival en el camino a su final de la CONCACAF Champions League; tras conseguir su clasificación a cuartos de final, se enfrentó a Vancouver Whitecaps. Finalmente, Philadelphia Union fue su contrincante en la antesala de la Gran Final.

Alineaciones León vs LAFC | Final IDA Concachampions

Alineación de León

Rodolfo Cota

Iván Moreno

Jaine Barreiro

Adonis Frías

William Tesillo

Ángel Mena

Jairo Moreno

Lucas Romero

Fidel Ambriz

Afonso Alvarado

Víctor Dávila

Alineación de LAFC

John McCarthy

Aaron Long

Denil Maldonado

Ilie Sánchez

Diego Palacios

José Cifuentes

Ryan Hollingshead

Timothy Tillman

Kwadwo Opoku

Carlos Vela

Denis Bouanga