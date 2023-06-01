Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

León vs Los Ángeles FC alineaciones confirmadas | Final Concachampions

Carlos Vela será la principal arma para tener un buen resultado en la ida ante León, sólo un equipo mexicano ha perdido una final contra un club de la MLS

Carlos Vela en la Final de la Concachampions contra León
|Getty Images

Escrito por: Jorge Zamora

El equipo de Carlos Vela se impuso 4-1 al Philadelphia Union en la Semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf, ganaron el título en la MLS la temporada pasada y buscan coronarse en la zona para adquirir un boleto para disputar el Mundial de Clubes, sólo un equipo estadounidense ha vencido a uno mexicano en esta instancia, por lo que el cuadro angelino quiere incrementar esa cuota.

Por su parte el equipo de León sabe lo que es enfrentar al LAFC, el equipo de la MLS perdió en el último cruce que tuvieron en el Nou Camp con marcador de 3-2, con un Carlos Vela como protagonista del partido. El conjunto Esmeralda sabe de la peligrosidad de su rival y entiende cómo se juegan este tipo de partidos.

Resumen Chivas 2-3 Tigres | Liga BBVA MX | Final VUELTA Clausura 2023

Te puede interesar: Diego Lainez es 'reventado' por la afición del Betis tras su título con Tigres

Alineaciones confirmadas | Carlos Vela titular

León

Rodolfo Cota
Iván Moreno
Jaine Barreiro
Adonis Frías
William Tesillo
Ángel Mena
Jairo Moreno
Lucas Romero
Fidel Ambriz
Afonso Alvarado
Víctor Dávila

LAFC

John McCarthy
Aaron Long
Denil Maldonado
Ilie Sánchez
Diego Palacios
José Cifuentes
Ryan Hollingshead
Timothy Tillman
Kwadwo Opoku
Carlos Vela
Denis Bouanga

Las apuestas para la Final

En cuanto a las apuestas en Caliente para esta final, el equipo de León parte como el favorito a ganar el primer capítulo, tiene un momio de -106, de apostarle $1,000 pesos mexicanos, se cobraría un total de $1,950... mientras que el equipo de Carlos Vela tiene un momio de +295 a su victoria, es decir, no tiene tanta probabilidad para las casas de apuestas de tener un triunfo en su visita, mil pesos al triunfo del equipo de la MLS generaría una ganancia de $3,950 pesos.

Por otra parte en las apuestas especiales, apostar a la victoria del conjunto esmeralda con más de dos goles en el encuentro, tiene un momio de +185 (con los mismos $1,000 pesos), se generaría una ganancia total de 2,850.

Tags relacionados
León LAFC

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP