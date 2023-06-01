León vs Los Ángeles FC alineaciones confirmadas | Final Concachampions

El equipo de Carlos Vela se impuso 4-1 al Philadelphia Union en la Semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf, ganaron el título en la MLS la temporada pasada y buscan coronarse en la zona para adquirir un boleto para disputar el Mundial de Clubes, sólo un equipo estadounidense ha vencido a uno mexicano en esta instancia, por lo que el cuadro angelino quiere incrementar esa cuota.

Por su parte el equipo de León sabe lo que es enfrentar al LAFC, el equipo de la MLS perdió en el último cruce que tuvieron en el Nou Camp con marcador de 3-2, con un Carlos Vela como protagonista del partido. El conjunto Esmeralda sabe de la peligrosidad de su rival y entiende cómo se juegan este tipo de partidos.

Resumen Chivas 2-3 Tigres | Liga BBVA MX | Final VUELTA Clausura 2023

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Alineaciones confirmadas | Carlos Vela titular

León

Rodolfo Cota

Iván Moreno

Jaine Barreiro

Adonis Frías

William Tesillo

Ángel Mena

Jairo Moreno

Lucas Romero

Fidel Ambriz

Afonso Alvarado

Víctor Dávila

LAFC

John McCarthy

Aaron Long

Denil Maldonado

Ilie Sánchez

Diego Palacios

José Cifuentes

Ryan Hollingshead

Timothy Tillman

Kwadwo Opoku

Carlos Vela

Denis Bouanga

Las apuestas para la Final

En cuanto a las apuestas en Caliente para esta final, el equipo de León parte como el favorito a ganar el primer capítulo, tiene un momio de -106, de apostarle $1,000 pesos mexicanos, se cobraría un total de $1,950... mientras que el equipo de Carlos Vela tiene un momio de +295 a su victoria, es decir, no tiene tanta probabilidad para las casas de apuestas de tener un triunfo en su visita, mil pesos al triunfo del equipo de la MLS generaría una ganancia de $3,950 pesos.

Por otra parte en las apuestas especiales, apostar a la victoria del conjunto esmeralda con más de dos goles en el encuentro, tiene un momio de +185 (con los mismos $1,000 pesos), se generaría una ganancia total de 2,850.

