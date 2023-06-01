León vs Los Ángeles FC alineaciones confirmadas | Final Concachampions
Carlos Vela será la principal arma para tener un buen resultado en la ida ante León, sólo un equipo mexicano ha perdido una final contra un club de la MLS
El equipo de Carlos Vela se impuso 4-1 al Philadelphia Union en la Semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf, ganaron el título en la MLS la temporada pasada y buscan coronarse en la zona para adquirir un boleto para disputar el Mundial de Clubes, sólo un equipo estadounidense ha vencido a uno mexicano en esta instancia, por lo que el cuadro angelino quiere incrementar esa cuota.
Por su parte el equipo de León sabe lo que es enfrentar al LAFC, el equipo de la MLS perdió en el último cruce que tuvieron en el Nou Camp con marcador de 3-2, con un Carlos Vela como protagonista del partido. El conjunto Esmeralda sabe de la peligrosidad de su rival y entiende cómo se juegan este tipo de partidos.
Resumen Chivas 2-3 Tigres | Liga BBVA MX | Final VUELTA Clausura 2023
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Alineaciones confirmadas | Carlos Vela titular
León
Rodolfo Cota
Iván Moreno
Jaine Barreiro
Adonis Frías
William Tesillo
Ángel Mena
Jairo Moreno
Lucas Romero
Fidel Ambriz
Afonso Alvarado
Víctor Dávila
LAFC
John McCarthy
Aaron Long
Denil Maldonado
Ilie Sánchez
Diego Palacios
José Cifuentes
Ryan Hollingshead
Timothy Tillman
Kwadwo Opoku
Carlos Vela
Denis Bouanga
Las apuestas para la Final
En cuanto a las apuestas en Caliente para esta final, el equipo de León parte como el favorito a ganar el primer capítulo, tiene un momio de -106, de apostarle $1,000 pesos mexicanos, se cobraría un total de $1,950... mientras que el equipo de Carlos Vela tiene un momio de +295 a su victoria, es decir, no tiene tanta probabilidad para las casas de apuestas de tener un triunfo en su visita, mil pesos al triunfo del equipo de la MLS generaría una ganancia de $3,950 pesos.
Por otra parte en las apuestas especiales, apostar a la victoria del conjunto esmeralda con más de dos goles en el encuentro, tiene un momio de +185 (con los mismos $1,000 pesos), se generaría una ganancia total de 2,850.