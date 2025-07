Se negó a jugar con James Rodríguez y hoy tiene 2 trofeos con Chivas

Alan Mozo bateó a León y decidió quedarse en Chivas, ya que su objetivo es ser campeón de la Liga BBVA MX con el equipo, pese a que podría haber jugado junto a James Rodríguez. Ante esta decisión, el lateral derecho ya lleva 2 trofeos con el club que conquistó durante la pretemporada: la Copa Morelos y la Copa del Bienestar en Zacatecas.

El futbolista mexicano sonó para irse a la Fiera en ese mercado de verano y, pese a que las directivas de ambos equipos ya tenían un acuerdo, el jugador decidió quedarse en Verde Valle, caso contrario de su ex compañero Fernando “Nene” Beltrán, quien se devaluó en el mercado a su llegada a León .

@alan_mozo Alan Mozo rechazó jugar en León y decidió quedarse en Chivas para levantar el título de la Liga BBVA MX

Con respecto a su posible salida, Mozo mencionó en una entrevista que “yo me visualicé en Chivas. En lo personal me veo aquí, nunca dejé de visualizarme aquí, estoy agradecido de estar en este equipo, sé lo que es y no me pienso ir de aquí”.

Alan agregó que muy pronto Chivas será campeón y será hasta entonces que decida marcharse, después de entregarle a la afición lo que se les ha negado durante 8 años: un título de la Liga BBVA MX.

¿Cuál es la trayectoria de Alan Mozo en Chivas y cuál es su valor en el mercado?

Alan Mozo suma 7 torneos con Chivas, pues llegó en mayo de 2022, proveniente de Pumas, conjunto que lo formó y debutó en la Primera División del futbol mexicano.

En ese entonces, el lateral derecho era convocado a la Selección Mexicana durante el proceso de Gerardo “Tata” Martino; sin embargo, dejó de portar a playera del combinado tricolor conforme pasaron los torneos con el Rebaño.

Por el momento Alan no suma ningún campeonato con Chivas, solo dos trofeos durante torneos de pretemporada, pues se le negó el título en 2023 cuando el Rebaño perdió la final ante Tigres.

Actualmente, el jugador de 28 años tiene un valor en el mercado de 4 millones de euros (87.2 millones de pesos), aunque su precio más alto fue de 5.5 millones (casi 120 millones de pesos) a finales de 2024, según Transfermarkt.