¿Mal augurio? El jugador francés que ya fracasó con el América

El equipo del América vuelve a mirar hacia Francia en busca de talento, pero la memoria de los aficionados aún guarda el sabor amargo del paso de Jérémy Ménez por Coapa. En 2018, el atacante galo llegó con etiqueta de estrella tras brillar en la Ligue 1 y la Serie A, pero su rendimiento fue decepcionante: apenas cinco goles en 23 partidos, constantes lesiones y una actitud cuestionada dentro y fuera del campo marcaron su fugaz etapa en el club.

Ménez representó una apuesta fallida por parte de las Águilas, que confiaron en su calidad técnica sin prever los problemas de disciplina y compromiso que lo alejaron del éxito. Su salida en 2019 fue silenciosa, dejando una huella casi inexistente en la historia azulcrema.

Ahora, América vuelve a apostar por un francés: Allan Saint-Maximin, exjugador del Newcastle y Fenerbahçe, quien llega como refuerzo bomba para el Apertura 2025. Su estilo eléctrico, basado en el regate y la aceleración, lo convirtió en uno de los extremos más emocionantes de la Premier League. Sin embargo, su paso por Arabia Saudita y Turquía dejó dudas sobre su estado físico y profesionalismo.

¿Qué dijo Mourinho sobre Saint-Maximin?

José Mourinho, quien lo dirigió en el Fenerbahçe, fue contundente: “Jamás lo vi entrenar cuatro días seguidos al mismo nivel que sus compañeros. Si llega tarde y tiene sobrepeso, necesita ascensor para subir porque se cansa muy rápido”. Estas declaraciones han encendido las alarmas en Coapa, donde el entorno exige resultados inmediatos.

Saint-Maximin ya se encuentra en México para realizar exámenes médicos y firmar contrato por cuatro años. América pagó cerca de 12 millones de dólares por su pase, una cifra que refleja la alta expectativa que rodea su llegada.

¿Saint-Maximin será el nuevo Gignac de la Liga MX?

La afición se pregunta: ¿será el nuevo Gignac que marque época en la Liga MX o repetirá la historia de Ménez? El historial de franceses en México es mixto, y Saint-Maximin tendrá que demostrar que puede adaptarse al rigor del fútbol mexicano y convertirse en el referente ofensivo que América necesita.

