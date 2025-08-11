Tiene solo 22 años, en América no tuvo buena aprobación y hoy llegaría a reforzar otro equipo de la Liga BBVA MX

Las Águilas del América se caracterizan por ser uno de los equipos que más fichajes bomba contrata , pero que también produce en su cantera y aunque algunos no logran consolidarse en el primer equipo, se pueden posicionar en otro de la Liga BBVA MX y tal es el caso de Aarón Arredondo quien será el nuevo fichaje del Atlas.

Este semestre el América ha decidió empezar con una limpia en su plantel y hay futbolistas que ya se fueron como Diego Valdés a Vélez o “Chicote” Calderón al Necaxa y ahora él ya mencionado Aarón Arredondo se va al Atlas, quien jugará con el dorsal 205.

¿Quién es Aarón Arredondo, exjoya del América?

Aarón Arredondo Ángel es originario de Zapopan, Jalisco, y debutó con el América el viernes 10 de octubre, cuando las Águilas chocaron ante el Querétaro en duelo correspondiente al Clausura 2025. Hay que recordar que los dos primeros juegos de dicho torneo, los de Coapa jugaron con la Sub23 para darle descanso a sus futbolistas.

El juvenil de 22 años de edad se desempeña como mediocampista, mide 1 metro con 77 centímetros y pesa 75 kilogramos. Arredondo llega a un equipo necesitado de puntos y ahora sin entrenador, pues el domingo por la mañana Gonzalo Pineda dejó su cargo al frente del equipo rojinegro.

¡ARRRRRRRRRRANCAAAAAAAAAA EL PARTIDO EN EL JALISCO! 🗣️🗣️🗣️



¡Y VAMOOOOOO’, LA AKD! 🔴⚫️ pic.twitter.com/suFcIBq0f5 — Atlas FC (@AtlasFC) August 10, 2025

Atlas un calendario complicado en la Liga MX

El Atlas no la está pasando bien en el inicio del Apertura 2025 de la Liga MX y menos en la Leagues Cup, que quedaron eliminados desde la primera fase. En el certamen local acumulan cuatro puntos de 12 posibles y se ubican en la decimosegunda posición.

Los próximos partidos del Atlas son contra el Querétaro (domingo 17 de agosto), América (24 de agosto) y cierran el mes visitando a los Pumas el domingo 31, pero antes necesita encontrar un entrenador y muchos reportes apuntan a que Vicente Sánchez, ex del Cruz Azul, será quien tome el banquillo.