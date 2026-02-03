Leyenda de las Chivas cerca de descender en el futbol europeo

Matías Almeyda no la está pasando nada bien en su aventura profesional por el futbol de España con el Sevilla. El director técnico argentino multicampeón con las Chivas del Guadalajara está muy cerca de la zona del descenso con el cuadro andaluz y de no enderezar el buque, podría caer a Segunda División la próxima temporada.

Tras 22 juegos disputados en la temporada 2025-2026, el Sevilla registra 24 puntos y se encuentra en la décimo quinta posición de la tabla general. Almeyda y sus pupilos solo están dos puntos por encima del Rayo Vallecano, club que en este momento descendería junto al Levante y al Real Oviedo.

15. Sevilla - 24 puntos

16. Valencia - 23 puntos

17. Getafe - 23 puntos

18. Rayo Vallecano - 22 puntos

19. Levante - 18 puntos

20. Real Oviedo - 16 puntos

Próximos partidos del Sevilla

El calendario para el conjunto andaluz en las próximas semanas no luce tan sencillo y será una dura tarea para Almeyda y compañía alejarse lo más posible de la zona de descenso. En la próxima fecha, el Sevilla recibirá al Girona y una semana después harán lo propio contra el Alavés (ambos clubes por encima del Sevilla).

Posteriormente, tendrán una dura visita a la cancha del Getafe en un duelo con implicación directa en tema de descenso en esos famosos partidos de seis puntos. Por si fuera poco, el primero de marzo tendrán el Derbi sevillano en contra del Real Betis y su flamante refuerzo ex Club América; Álvaro Fidalgo.