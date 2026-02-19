Chivas sufriría bajas; él sería el reemplazo de Luis Romo en la convocatoria de la Selección Mexicana

Estamos a solo unos días para que Javier, el Vasco Aguirre, lance la convocatoria de la Selección Mexicana para el duelo amistoso que tendrá contra Islandia, en un compromiso que tendrá únicamente a jugadores de la Liga BBVA MX, por lo que Chivas, actual líder del torneo, sería el más afectado por esta situación.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Si la lógica impera, serían varios los elementos de Chivas que estarían convocados por la Selección Mexicana para este amistoso salvo Luis Romo, quien sigue recuperándose de su lesión. No obstante, su reemplazo vendría directamente del Rebaño Sagrado bajo el nombre de Diego Campillo.

Diego Campillo, ¿el jugador de Chivas que sustituirá a Luis Romo en la Selección?

Con la intención de aprovechar el buen nivel que varios futbolistas de Chivas han mostrado en el Clausura 2026, no se descarta que Javier Aguirre le dé una oportunidad a Diego Campillo para mostrarse en la Selección, el cual aprovecharía la baja de Luis Romo para reemplazarlo en el cuadro azteca.

Cabe mencionar que Diego Campillo fue titular y tuvo una excelente participación como tercer central en el Clásico Nacional en donde el Guadalajara venció por la mínima al Club América. Por tal motivo, no se descarta que pueda formar parte de la próxima convocatoria para medirse a Islandia.

Eso sí, vale decir que la participación de Campillo en la próxima Copa Mundial de la FIFA no está asegurada pues, en su posición, tiene que disputar minutos contra elementos como Luis Romo, Edson Álvarez y Erik Lira, quienes han tenido más confianza de parte de Javier Aguirre.

¿En qué posiciones puede jugar Diego Campillo?

Una de las razones por las que Diego Campillo podría ser la sorpresa en la próxima convocatoria de la Selección Mexicana deriva de su plurifuncionalidad. Y es que, si bien se conoce por su participación como líbero, el mexicano también puede jugar como defensor por derecha y lateral por la misma banda.